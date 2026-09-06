Sport anuncia demissão de Gilmar Dal Pozzo e vai para o quarto técnico no ano

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Treinador deixa o Leão com a equipe na oitava colocação e a quatro pontos do G-6 da Série B. Auxiliar Emerson Nunes também sai do clube

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O Sport anunciou neste domingo (6) a demissão do técnico Gilmar Dal Pozzo. A decisão acontece um dia após a derrota por 2x1 para o Ceará, na Arena Castelão, pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O auxiliar Emerson Nunes também deixa o clube.

Dessa maneira, o Leão vai para o quarto técnico no ano. Tendo sido já comandado por Roger Silva, Márcio Goiano e agora por Dal Pozzo.

Em comunicado oficial, o Leão confirmou o encerramento do trabalho da comissão técnica e agradeceu aos profissionais pelo período na Ilha do Retiro.

“O Sport Club do Recife comunica que o técnico Gilmar Dal Pozzo e o seu auxiliar, Emerson Nunes, não exercem mais as suas respectivas funções no futebol rubro-negro. O Clube agradece aos profissionais pelos serviços prestados e pelo comprometimento demonstrado durante o período em que estiveram à frente do elenco leonino, além de sucesso na continuidade da carreira”, informou.

Derrota para o Ceará aumentou pressão

A situação de Dal Pozzo ficou mais delicada após o revés diante do Ceará. O Sport chegou ao confronto precisando vencer para diminuir a distância para o G-6, mas perdeu por 2x1. Luizão e Melk marcaram para o Vozão, enquanto Marlon Douglas descontou para o Leão apenas nos minutos finais.

Com o resultado, o Sport permaneceu na oitava colocação, com 38 pontos. O CRB, sexto colocado, soma 42, deixando o Rubro-negro quatro pontos atrás da zona de classificação para a próxima fase da Série B.

Dal Pozzo já havia atravessado um momento de forte pressão anteriormente. O treinador chegou a passar cinco partidas sem vencer, mas teve a permanência respaldada pela diretoria e pelo próprio elenco.

Na ocasião, o presidente Matheus Souto Maior revelou que jogadores haviam manifestado confiança no trabalho desenvolvido pela comissão técnica. A equipe encerrou o jejum posteriormente com vitória por 1x0 sobre o Vila Nova, fora de casa.

Gilmar Dal Pozzo assumiu o Sport no início de julho para substituir Márcio Goiano, demitido após a derrota para o Fortaleza pela 15ª rodada. Ao todo, foram 11 partidas, com 3 vitórias, quatro empates e quatro derrotas.

Na apresentação, o treinador afirmou que havia recusado um convite anterior do clube, feito após a saída de Roger Silva, por entender que precisava de um período de descanso e preparação antes de retornar ao mercado.

Dal Pozzo chegou à Ilha do Retiro com o discurso de buscar mais um acesso na carreira e encontrou o Sport ainda próximo das primeiras posições. Ao longo do trabalho, porém, a equipe teve dificuldades para transformar desempenho em resultados e perdeu terreno na disputa pelo G-6.

Próximo jogo do Sport

Sem Gilmar Dal Pozzo, o Sport volta a campo na próxima quinta-feira (10), contra a Ponte Preta, às 21h30, na Ilha do Retiro, pela 27ª rodada da Série B.

O clube ainda não informou quem comandará a equipe na partida nem anunciou o substituto para a sequência da competição.