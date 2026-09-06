fechar
Sport | Notícia

Após demissão de Dal Pozzo, Thiago Carpini entra no radar do Sport

Diretoria rubro-negra trabalha com prazo curto e deseja ter o novo comandante na Ilha do Retiro para acompanhar a partida contra a Ponte Preta

Por Davi Saboya Publicado em 06/09/2026 às 22:10
Thiago Carpini na passagem pelo comando do S&atilde;o Paulo
Thiago Carpini na passagem pelo comando do São Paulo - RUBENS CHIRI/SÃO PAULO

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Após a demissão de Gilmar Dal Pozzo no domingo (6), motivada pela derrota para o Ceará pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Sport trabalha nos bastidores para definir o seu novo treinador. Um dos nomes avaliados pela cúpula rubro-negra é o de Thiago Carpini.

A intenção da diretoria do Leão é fechar a contratação rapidamente, permitindo que o novo técnico já esteja presente na Ilha do Retiro, nesta quinta-feira (10), para acompanhar das arquibancadas o duelo diante da Ponte Preta.

Leia Também

O trabalho mais recente de Carpini foi à frente do Fortaleza. Contratado no início da temporada para liderar o processo de reformulação do clube após a queda para a Segunda Divisão, o treinador administrou uma intensa rotina de saídas e chegadas de atletas e atingiu as metas estabelecidas pela gestão.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Sob o seu comando, a equipe conquistou o Campeonato Cearense de 2026 de forma invicta, foi vice-campeã da Copa do Nordeste e alcançou as oitavas de final da Copa do Brasil. A passagem se encerrou em julho, somando 22 vitórias, 11 empates e nove derrotas em 42 apresentações.

Aos 40 anos, o técnico acumula uma trajetória de ascensão no cenário nacional. Depois de iniciar a carreira no Guarani e dirigir equipes do interior paulista, projetou-se no mercado ao levar o Água Santa ao vice-campeonato estadual entre 2022 e 2023.

Histórico de Thiago Carpini

Sequencialmente, assumiu o Juventude e conquistou o acesso à Série A em 2023. O desempenho o credenciou a dirigir o São Paulo, onde sagrou-se campeão da Supercopa do Brasil. Antes de chegar ao Fortaleza, Carpini também esteve à frente do Vitória por duas temporadas, entre 2024 e 2025, além de um breve retorno ao próprio Juventude no ano passado.

VEJA MAIS CONTEÚDO

Leia também

Sport anuncia demissão de Gilmar Dal Pozzo e vai para o quarto técnico no ano
Sport

Sport anuncia demissão de Gilmar Dal Pozzo e vai para o quarto técnico no ano
Em desabafo, Hélio dos Anjos rebate críticas ao Náutico e define elenco: "Somos operários do futebol"
Timbu

Em desabafo, Hélio dos Anjos rebate críticas ao Náutico e define elenco: "Somos operários do futebol"

Compartilhe

Tags

Imagem de Davi Saboya

Davi Saboya

dsaboya@ne10.com.br

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

Siga Davi Saboya