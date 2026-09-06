Após demissão de Dal Pozzo, Thiago Carpini entra no radar do Sport
Diretoria rubro-negra trabalha com prazo curto e deseja ter o novo comandante na Ilha do Retiro para acompanhar a partida contra a Ponte Preta
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Após a demissão de Gilmar Dal Pozzo no domingo (6), motivada pela derrota para o Ceará pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Sport trabalha nos bastidores para definir o seu novo treinador. Um dos nomes avaliados pela cúpula rubro-negra é o de Thiago Carpini.
A intenção da diretoria do Leão é fechar a contratação rapidamente, permitindo que o novo técnico já esteja presente na Ilha do Retiro, nesta quinta-feira (10), para acompanhar das arquibancadas o duelo diante da Ponte Preta.
O trabalho mais recente de Carpini foi à frente do Fortaleza. Contratado no início da temporada para liderar o processo de reformulação do clube após a queda para a Segunda Divisão, o treinador administrou uma intensa rotina de saídas e chegadas de atletas e atingiu as metas estabelecidas pela gestão.
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Sob o seu comando, a equipe conquistou o Campeonato Cearense de 2026 de forma invicta, foi vice-campeã da Copa do Nordeste e alcançou as oitavas de final da Copa do Brasil. A passagem se encerrou em julho, somando 22 vitórias, 11 empates e nove derrotas em 42 apresentações.
Aos 40 anos, o técnico acumula uma trajetória de ascensão no cenário nacional. Depois de iniciar a carreira no Guarani e dirigir equipes do interior paulista, projetou-se no mercado ao levar o Água Santa ao vice-campeonato estadual entre 2022 e 2023.
Histórico de Thiago Carpini
Sequencialmente, assumiu o Juventude e conquistou o acesso à Série A em 2023. O desempenho o credenciou a dirigir o São Paulo, onde sagrou-se campeão da Supercopa do Brasil. Antes de chegar ao Fortaleza, Carpini também esteve à frente do Vitória por duas temporadas, entre 2024 e 2025, além de um breve retorno ao próprio Juventude no ano passado.