Resultado Ceará x Sport pela Série B: acompanhe o placar em tempo real

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Vozão e Leão se enfrentam pela 26ª rodada da Série B na Arena Castelão; confira o placar, as escalações e os detalhes do confronto

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Ceará e Sport se enfrentam neste sábado (5), às 18h30 (de Brasília), na Arena Castelão, pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O duelo reúne equipes em situações distintas na tabela e terá acompanhamento do placar ao longo da partida.

Placar de Ceará x Sport ao vivo

Ceará 0 x 0 Sport

Esta matéria será atualizada durante o jogo com o placar da partida e as principais informações do confronto.

Como chegam Ceará e Sport para o jogo

O Sport entra em campo em busca de uma reação na Série B. O Leão ocupa a 8ª posição, com 38 pontos, e tenta se manter na disputa pelas primeiras colocações da competição.

Na rodada anterior, a equipe pernambucana perdeu por 2 a 0 para o Novorizontino, em um confronto direto pela briga por uma vaga no G-6. Com o resultado, o Sport chega ao duelo contra o Ceará pressionado pela necessidade de somar pontos.

O Ceará, por outro lado, começa a rodada na zona de rebaixamento. O Vozão aparece na 17ª colocação, com 28 pontos, e precisa pontuar para tentar deixar o Z-4.

Nas cinco partidas anteriores, o Ceará venceu Ponte Preta e Londrina, mas sofreu derrotas para Cuiabá, Náutico e Vila Nova. No compromisso mais recente, perdeu por 2 a 0 para o Vila Nova.

Sport terá mudanças na escalação

O técnico Gilmar Dal Pozzo conta com o retorno do atacante Barletta, que deve reassumir espaço no setor ofensivo. A tendência é que ele ocupe a vaga de Clayson.

O ataque deve ser formado ainda por Juan Alano, Diego Hernández e Perotti. Na defesa, Marcelo Ajul treinou durante a semana entre os titulares na lateral direita, enquanto Augusto Pucci perdeu espaço.

A mudança ocorre também pela ausência de Claudinho, vetado pelo departamento médico. Com isso, Marcelo Benevenuto deve retornar à zaga para atuar ao lado de Kayky Almeida.

Antes da partida, o atacante Perotti destacou a necessidade de concentração do Sport durante os 90 minutos. Segundo o jogador, cada detalhe pode ser determinante para o resultado.

“Vai ser um jogo difícil, combativo. Precisamos ter bastante concentração, foco em todos os momentos, lances, que cada detalhe pode ser crucial para conseguirmos a vitória. A preparação foi boa e se Deus quiser vamos fazer um grande jogo”, afirmou Perotti.

Ceará tenta deixar a zona de rebaixamento

O adversário do Sport é comandado por Daniel Paulista, técnico conhecido da torcida rubro-negra. O treinador tem a missão de conduzir o Ceará na luta contra o rebaixamento.

O elenco do Vozão também conta com Lenny Lobato, atacante que já defendeu o Sport e pode aparecer entre os titulares.

O jogo também contará com a cobertura do Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, com transmissão pelo canal da emissora no YouTube e pelo aplicativo JC PE.

Ficha do jogo

Ceará

Richard; Júlio César, Gabriel Rocha, Luizão e Sávio; Zanocelo, João Gabriel, Matheus Araújo e Melk; Nico Ferreira, Wendel Silva. Técnico: Daniel Paulista.

Sport

Thiago Couto; Marcelo Ajul, M. Benevenuto, Kayky e Edson Lucas; Zé Gabriel, Willian Oliveira e Juan Alano; Diego Hernández, C. Barletta e Perotti. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.