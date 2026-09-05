Notas do Sport contra o Ceará: veja as avaliações do Escrete de Ouro na derrota pela Série B

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Diego Hernández recebeu a maior nota entre os jogadores do Sport, enquanto Biel e Clayson tiveram as menores avaliações no Castelão

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O Sport perdeu por 2 a 1 para o Ceará neste sábado (5), na Arena Castelão, pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o repórter e comentarista Ralph de Carvalho, do Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, avaliou o desempenho dos jogadores e da comissão técnica do Leão.

O destaque do Sport na avaliação foi Diego Hernández, que recebeu nota 7. Outros quatro jogadores foram avaliados com nota 6: Marcelo Ajul, Edson Lucas, Zé Gabriel, Willian Oliveira, Perotti e Barletta.

Diego Hernández recebe maior nota do Sport

Entre os jogadores avaliados por Ralph de Carvalho, Diego Hernández teve a maior nota, com 7. O atacante participou das principais ações ofensivas do Sport e acertou o travessão durante o primeiro tempo.

Marcelo Ajul, Edson Lucas, Zé Gabriel, Willian Oliveira, Perotti e Barletta receberam nota 6. Já Thiago Couto, Marcelo Benevenuto, Kayky, Juan Alano e Marlon Douglas foram avaliados com nota 5.

Biel e Clayson tiveram as menores notas entre os jogadores relacionados na avaliação, ambos com nota 4.

Veja as notas do Sport contra o Ceará

Thiago Couto — 5

Marcelo Ajul — 6

Marcelo Benevenuto — 5

Kayky — 5

Edson Lucas — 6

Zé Gabriel — 6

Willian Oliveira — 6

Biel — 4

Juan Alano — 5

Clayson — 4

Diego Hernández — 7

Perotti — 6

Barletta — 6

Marlon Douglas — 5

Técnico: Gilmar Dal Pozzo — 7

Sport perde para o Ceará e fica mais distante do G-6

O Sport teve boas oportunidades no primeiro tempo, mas não conseguiu marcar. Diego Hernández acertou o travessão aos 33 minutos, enquanto Edson Lucas e Willian Oliveira também levaram perigo ao gol defendido por Richard.

O Ceará também acertou a trave, com Sávio, e as equipes foram para o intervalo com o placar em 0 a 0.

Na segunda etapa, o Vozão passou a controlar mais as ações e abriu o placar aos 27 minutos, com Luizão, de cabeça, após cobrança de escanteio de Melk. Aos 43, o próprio Melk aproveitou uma sobra na área e marcou o segundo gol do Ceará.

O Sport ainda diminuiu no último minuto da partida. Marlon Douglas marcou de cabeça após cobrança de escanteio, mas o Leão não conseguiu buscar o empate e acabou derrotado por 2 a 1.

Situação do Sport na Série B

Com a derrota, o Sport permanece na oitava colocação, com 38 pontos. O CRB é o último clube dentro do G-6, com 42 pontos, deixando o Leão quatro pontos atrás da zona de classificação para a disputa pelo acesso.

O resultado também aumenta a pressão sobre o técnico Gilmar Dal Pozzo, já que o Sport busca uma vaga entre os primeiros colocados da Série B. O Ceará, por sua vez, conquistou pontos importantes na luta contra o rebaixamento e ocupa a 16ª posição.

Próximo jogo do Sport

O Leão terá a oportunidade de reagir na próxima rodada atuando diante da torcida. O Sport recebe a Ponte Preta na Ilha do Retiro na quinta-feira (10), às 21h30, pela Série B.

O confronto será mais uma oportunidade para o time pernambucano tentar reduzir a distância para o G-6 e voltar a pontuar na competição.