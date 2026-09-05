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Dal Pozzo vê Sport superior ao Ceará antes do gol e cita falta de efetividade após derrota

Treinador afirmou que Leão controlou a partida e criou oportunidades, mas não teve tranquilidade para aproveitar as chances diante do Ceará

Por Thiago Seabra Publicado em 05/09/2026 às 22:49
Gilmar Dal Pozzo, técnico do Sport
Gilmar Dal Pozzo, técnico do Sport - Divulgação/Sport

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O técnico Gilmar Dal Pozzo avaliou que o Sport teve controle da partida contra o Ceará durante boa parte do confronto, mas não conseguiu transformar as oportunidades em gols.

Na visão do treinador, a equipe pernambucana foi superior até os 27 minutos do segundo tempo, quando Luizão abriu o placar para o Vozão. O Ceará venceu por 2 a 1 neste sábado (5), na Arena Castelão, pela 26ª rodada da Série B.

Para Dal Pozzo, o Sport teve um primeiro tempo de controle, com circulação de bola e criação de oportunidades. O treinador também destacou que a equipe teve poucas dificuldades defensivas antes de sofrer o gol.

Dal Pozzo destaca domínio do Sport no primeiro tempo

Na avaliação do treinador, o Sport conseguiu controlar as ações durante a etapa inicial e teve as principais oportunidades para marcar. Diego Hernández, por exemplo, acertou o travessão aos 33 minutos.

Dal Pozzo também citou a participação do setor ofensivo e afirmou que o time conseguiu avançar pelas diferentes fases do campo.

Foi um jogo até os 27 do 2º tempo. O Sport foi melhor. Depois, lógico que mudou, ficou mais confortável. O Ceará fez o gol e passou a jogar no contra-ataque. Mas o primeiro tempo do Sport foi um jogo controlado: circulando a bola, criando várias oportunidades de gol, errando pouco na defesa. Teve só uma finalização do Sávio, o lateral-esquerdo do Ceará, mas, de resto, nós controlamos o jogo”, afirmou.

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O treinador também ressaltou o desempenho da equipe na construção das jogadas e nas finalizações de média e longa distância.

Em todas as fases do campo, a gente teve sucesso, principalmente da primeira para a segunda. E da segunda para a terceira, criamos inúmeras oportunidades com finalizações de média e longa distância”, disse Dal Pozzo.

Dal Pozzo aponta falta de calma nas decisões

Apesar das oportunidades criadas pelo Sport, Dal Pozzo avaliou que a equipe não conseguiu tomar as melhores decisões no momento de concluir as jogadas. O técnico citou novamente Diego Hernández como exemplo.

Eu lembro do Diego, que teve três situações passando próximo do gol, e a gente não teve a calma para fazer a melhor escolha no último terço, naquele momento para ser efetivo de tomar a melhor decisão na hora de finalizar, ou de encontrar um bom passe para o companheiro, ou de acertar o gol”, explicou.

No segundo tempo também eu lembro de duas, três finalizações próximo do gol. E o futebol — como o Muricy dizia —, ele pune. Nós tivemos desempenho, mas no momento do gol a gente não teve essa calma, essa lucidez, e por isso que pagamos o preço”, concluiu.

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O Sport deixou o Castelão derrotado por 2 a 1. Luizão e Melk marcaram os gols do Ceará, enquanto Marlon Douglas descontou para o Leão no último minuto da partida, de cabeça, após cobrança de escanteio.

O Leão terá a oportunidade de buscar uma reação na próxima rodada da Série B. O Sport recebe a Ponte Preta na Ilha do Retiro na quinta-feira (10), às 21h30.

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.