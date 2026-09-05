Dal Pozzo vê Sport superior ao Ceará antes do gol e cita falta de efetividade após derrota

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Treinador afirmou que Leão controlou a partida e criou oportunidades, mas não teve tranquilidade para aproveitar as chances diante do Ceará

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O técnico Gilmar Dal Pozzo avaliou que o Sport teve controle da partida contra o Ceará durante boa parte do confronto, mas não conseguiu transformar as oportunidades em gols.

Na visão do treinador, a equipe pernambucana foi superior até os 27 minutos do segundo tempo, quando Luizão abriu o placar para o Vozão. O Ceará venceu por 2 a 1 neste sábado (5), na Arena Castelão, pela 26ª rodada da Série B.

Para Dal Pozzo, o Sport teve um primeiro tempo de controle, com circulação de bola e criação de oportunidades. O treinador também destacou que a equipe teve poucas dificuldades defensivas antes de sofrer o gol.

Dal Pozzo destaca domínio do Sport no primeiro tempo

Na avaliação do treinador, o Sport conseguiu controlar as ações durante a etapa inicial e teve as principais oportunidades para marcar. Diego Hernández, por exemplo, acertou o travessão aos 33 minutos.

Dal Pozzo também citou a participação do setor ofensivo e afirmou que o time conseguiu avançar pelas diferentes fases do campo.

“Foi um jogo até os 27 do 2º tempo. O Sport foi melhor. Depois, lógico que mudou, ficou mais confortável. O Ceará fez o gol e passou a jogar no contra-ataque. Mas o primeiro tempo do Sport foi um jogo controlado: circulando a bola, criando várias oportunidades de gol, errando pouco na defesa. Teve só uma finalização do Sávio, o lateral-esquerdo do Ceará, mas, de resto, nós controlamos o jogo”, afirmou.

O treinador também ressaltou o desempenho da equipe na construção das jogadas e nas finalizações de média e longa distância.

“Em todas as fases do campo, a gente teve sucesso, principalmente da primeira para a segunda. E da segunda para a terceira, criamos inúmeras oportunidades com finalizações de média e longa distância”, disse Dal Pozzo.

Dal Pozzo aponta falta de calma nas decisões

Apesar das oportunidades criadas pelo Sport, Dal Pozzo avaliou que a equipe não conseguiu tomar as melhores decisões no momento de concluir as jogadas. O técnico citou novamente Diego Hernández como exemplo.

“Eu lembro do Diego, que teve três situações passando próximo do gol, e a gente não teve a calma para fazer a melhor escolha no último terço, naquele momento para ser efetivo de tomar a melhor decisão na hora de finalizar, ou de encontrar um bom passe para o companheiro, ou de acertar o gol”, explicou.

“No segundo tempo também eu lembro de duas, três finalizações próximo do gol. E o futebol — como o Muricy dizia —, ele pune. Nós tivemos desempenho, mas no momento do gol a gente não teve essa calma, essa lucidez, e por isso que pagamos o preço”, concluiu.

Sport perde para o Ceará e segue fora do G-6

O Sport deixou o Castelão derrotado por 2 a 1. Luizão e Melk marcaram os gols do Ceará, enquanto Marlon Douglas descontou para o Leão no último minuto da partida, de cabeça, após cobrança de escanteio.

O Leão terá a oportunidade de buscar uma reação na próxima rodada da Série B. O Sport recebe a Ponte Preta na Ilha do Retiro na quinta-feira (10), às 21h30.