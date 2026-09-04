Ceará x Sport ao vivo (04/09): onde assistir, horário e escalações
Depois de perder para o Novorizontino, o Leão precisa se recuperar da vitória para não desgarrar do G-6 da Série B do Campeonato Brasileiro
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Precisando vencer para seguir na briga pelo acesso, o Sport visita o Ceará, neste sábado (5), às 18h30 (de Brasília), na Arena Castelão. O duelo é válido pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Na última rodada, o Leão perdeu por 2x0 para o Novorizontino no confronto direto por uma vaga no G-6.
Na classificação, o Sport ocupa a 8ª colocação com 38 pontos e assistiu ao rival Náutico encostar, ficando com um a menos na abertura da rodada. Já o Ceará abre a zona de rebaixamento com 28 pontos na 17ª posição. O confronto possui um peso decisivo para o Vozão.
"Vai ser um jogo difícil, combativo. Precisamos ter bastante concentração, foco em todos os momentos, lances, que cada detalhe pode ser crucial para conseguirmos a vitória. A preparação foi boa e se Deus quiser vamos fazer um grande jogo", afirmou o atacante rubro-negro Perotti.
Leão
Para a partida, o técnico Gilmar Dal Pozzo ganhou o retorno do atacante Barletta. Ele volta ao ataque e deve ficar com a vaga de Clayson. Assim, o setor será completado por Juan Alano, Diego Hernández e Perotti.
A defesa também deve sofrer alterações. Marcelo Ajul treinou a semana toda na lateral direita, desbancando o prata da casa Augusto Pucci. Isso porque Claudinho foi vetado pelo departamento médico. Nesse cenário, Benevenuto volta para a zaga ao lado de Kayky Almeida.
Adversário
O Ceará é comandado por um velho conhecido da torcida rubro-negra. Trata-se do técnico Daniel Paulista, que possui a difícil missão de salvar o Vozão do rebaixamento. No elenco, ainda possui um ex-jogador leonino: o atacante Lenny Lobato, que pode até aparecer no time titular.
Nos últimos cinco jogos, o Ceará somou duas vitórias (Ponte Preta e Londrina) e perdeu as outras três partidas (Cuiabá, Náutico e Vila Nova). Esse confronto com o Vila Nova, na rodada passada, quando acabou amargando o revés por 2x0.
Onde assistir ao vivo
O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou uma super jornada esportiva para o jogo do Sport pela Série B. A transmissão estará disponível no canal da emissora no Youtube, além do aplicativo JC PE. Na telinha, a partida será exibida pelos canais Disney+ (streaming).
Ficha do jogo - Ceará x Sport
Ceará
Richard; Bryan Borges, Júlio César, Luizão e Sanchez; João Gabriel, Zanocelo e Melk; Nico Ferreira, Lucca e Enzo (Lenny Lobato). Téc: Daniel Paulista.
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Sport
Thiago Couto; Marcelo Ajul, Kayky Almeida, Marcelo Benevenuto e Edson Lucas; Willian Oliveira, Zé Gabriel e Juan Alano; Diego Hernández, Barletta e Perotti. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.
Local: Arena Castelão, em Fortaleza-CE.
Horário: 18h30 (de Brasília).
Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP).
Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Dimmi Yuri das Chagas Cardoso (ambos de SP).
VAR: Vinícius Furlan (SP).
Onde assistir: 18h30 (de Brasília).