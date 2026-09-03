Sport fica perto de anunciar a contratação do volante Fernando Sobral

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O jogador estava emprestado ao Coritiba, mas pertence ao Cuiabá, que liberar o jogador para assinar com o Leão até o fim do ano de 2028

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O Sport encaminhou a contratação em definitivo do volante Fernando Sobral. O jogador irá selar o vínculo com o Rubro-Negro até dezembro de 2028. Para garantir o atleta pelas próximas temporadas, a diretoria do Leão acertou o pagamento de uma compensação financeira ao Cuiabá, clube detentor dos seus direitos econômicos.

A engenharia da transferência contou com o aval do Coritiba, onde Fernando Sobral atuava por empréstimo. O clube paranaense concordou em liberar o volante antecipadamente, viabilizando a negociação em definitivo entre Cuiabá e Sport.

Em sua rápida passagem pelo Coritiba nesta temporada, Fernando Sobral esteve em campo em 12 partidas. O meio-campista acumula bagagem no futebol brasileiro, com destaque para a trajetória no Ceará e no Cuiabá, além de passagens por Sampaio Corrêa e Fluminense de Feira.

A contratação reforça o setor de meio-campo com um atleta de rodagem e presença constante no futebol brasileiro. Antes, o Leão já tinha contratado o experiente volante Patrick de Paula, que já deve ser relacionado para o jogo contra o Ceará, neste sábado (5), às 18h30 (de Brasília), na Arena Castelão, em jogo válido pela 26ª rodada Série B.

Chegada ao Sport

Com os acordos alinhados entre as partes, a expectativa é que Fernando Sobral desembarque nos próximos dias para realizar exames médicos, assinar o contrato e se colocar à disposição da comissão técnica. Vale lembrar que a janela de transferências acaba neste dia 11 de setembro.