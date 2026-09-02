fechar
Sport | Notícia

Sport acerta rescisão antecipada com o zagueiro João Silva

Contratado em 2025, zagueiro disputou 22 partidas com a camisa rubro-negra e esteve emprestado ao futebol português no início do ano

Por Davi Saboya Publicado em 02/09/2026 às 22:34
João Silva, ex-zagueiro do Sport
João Silva, ex-zagueiro do Sport - Paulo Paiva/SCR

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O Sport acertou o encerramento antecipado do contrato com o zagueiro João Silva. O defensor português, que possuía vínculo com o Rubro-Negro até o fim de 2027, teve o distrato publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e já está livre no mercado para assinar com uma nova equipe.

Leia Também

Fora dos planos da comissão técnica para a sequência da temporada, o jogador perdeu espaço e não tinha perspectiva de utilização no elenco principal. Diante desse cenário, a diretoria e o atleta alcançaram um acordo amigável para antecipar o término do vínculo.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

No primeiro semestre de 2026, João Silva esteve emprestado ao Tondela, de Portugal. Pelo clube lusitano, o defensor atuou em 12 partidas pela primeira divisão nacional até o encerramento da temporada europeia, em maio, quando a equipe acabou rebaixada para a segunda divisão.

Contratado pelo Sport em 2025 após passagem pelo Kortrijk, da Bélgica, o português chegou à Ilha do Retiro sob a expectativa de se firmar no setor defensivo. Ele iniciou a trajetória como titular, mas perdeu minutagem ao longo da temporada e passou a figurar como opção no banco de reservas. No total, João Silva disputou 22 jogos e marcou um gol com a camisa rubro-negra.

Preparação do Sport

A equipe do técnico Gilmar Dal Pozzo continua a preparação para o jogo contra o Ceará. A partida acontece neste sábado (5), às 18h30 (de Brasília), na Arena Castelão, em jogo válido pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O Leão ocupa a 8ª colocação com 38 pontos, um a menos que o CRB, que abre o G-6 na 6ª posição. Na última rodada, o Sport foi derrotado fora de casa por 2x0 para o Novorizontino.

VEJA MAIS CONTEÚDO

Leia também

Lula indica que governo tomará decisão sobre bets na semana e quer opinião da sociedade civil
APOSTAS ONLINE

Lula indica que governo tomará decisão sobre bets na semana e quer opinião da sociedade civil
Apresentado no Sport, Patrick de Paula rebate críticas e garante foco total
Meio-Campista

Apresentado no Sport, Patrick de Paula rebate críticas e garante foco total

Compartilhe

Tags

Imagem de Davi Saboya

Davi Saboya

dsaboya@ne10.com.br

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

Siga Davi Saboya