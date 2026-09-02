Sport acerta rescisão antecipada com o zagueiro João Silva

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Contratado em 2025, zagueiro disputou 22 partidas com a camisa rubro-negra e esteve emprestado ao futebol português no início do ano

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O Sport acertou o encerramento antecipado do contrato com o zagueiro João Silva. O defensor português, que possuía vínculo com o Rubro-Negro até o fim de 2027, teve o distrato publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e já está livre no mercado para assinar com uma nova equipe.

Fora dos planos da comissão técnica para a sequência da temporada, o jogador perdeu espaço e não tinha perspectiva de utilização no elenco principal. Diante desse cenário, a diretoria e o atleta alcançaram um acordo amigável para antecipar o término do vínculo.

No primeiro semestre de 2026, João Silva esteve emprestado ao Tondela, de Portugal. Pelo clube lusitano, o defensor atuou em 12 partidas pela primeira divisão nacional até o encerramento da temporada europeia, em maio, quando a equipe acabou rebaixada para a segunda divisão.

Contratado pelo Sport em 2025 após passagem pelo Kortrijk, da Bélgica, o português chegou à Ilha do Retiro sob a expectativa de se firmar no setor defensivo. Ele iniciou a trajetória como titular, mas perdeu minutagem ao longo da temporada e passou a figurar como opção no banco de reservas. No total, João Silva disputou 22 jogos e marcou um gol com a camisa rubro-negra.

Preparação do Sport

A equipe do técnico Gilmar Dal Pozzo continua a preparação para o jogo contra o Ceará. A partida acontece neste sábado (5), às 18h30 (de Brasília), na Arena Castelão, em jogo válido pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O Leão ocupa a 8ª colocação com 38 pontos, um a menos que o CRB, que abre o G-6 na 6ª posição. Na última rodada, o Sport foi derrotado fora de casa por 2x0 para o Novorizontino.