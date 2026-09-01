Apresentado no Sport, Patrick de Paula rebate críticas e garante foco total

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Volante destacou a evolução mental e física após período sem jogar, afastou "burburinhos" sobre sua contratação e projetou conquistas no clube

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Apresentado oficialmente como novo reforço do Sport para a sequência da temporada, o volante Patrick de Paula destacou a motivação em vestir a camisa rubro-negra e garantiu estar pronto para buscar os objetivos do clube. Em entrevista coletiva, nesta terça-feira (1º), o meio-campista celebrou a recepção no Recife e ressaltou a vontade de corresponder às expectativas em campo.

“Muito feliz e contente em vestir esta camisa. Fui muito bem recebido por todos e espero contribuir ajudando para que os nossos objetivos sejam realizados no final da temporada”, declarou o jogador.

Apesar de ter passado um período recente sem atuar com frequência, o atleta enfatizou que o empenho nos treinos tem sido total, destacando o fortalecimento psicológico como peça-chave nesta nova etapa da carreira.

“Nasci pronto. Me sinto muito preparado. Foi por isso que pude ter a oportunidade de conquistar o que já conquistei em minha trajetória. Fiquei um tempo sem jogar agora, mas estou trabalhando bem e forte, sabendo que o mais importante é estar bem fisicamente, mentalmente, para poder ajudar o Sport", afirmou.

"Cresci muito psicologicamente, tenho estado com essa parte mental forte e acredito que ela controla todo o resto. Reforço o quanto estou feliz em jogar no Sport. Glorifico a Deus ter essa porta aberta e estou me preparando muito também fisicamente para fazer o que eu mais amo, contribuir e ajudar o grupo e o Clube", completou Patrick.

Ciente do impacto e das atenções que acompanham a contratação, Patrick de Paula fez questão de afastar qualquer desconfiança externa. O volante agradeceu à diretoria rubro-negra e ao executivo de futebol Ítalo Rodrigues pela confiança, reforçando que a trajetória de vida o calejou para grandes desafios.

"Sei que quando o meu nome é falado gera alguns burburinhos. Ao mesmo tempo, sei da pessoa que eu sou, do potencial, caráter e personalidade que tenho. Estou convicto do que vim fazer aqui no Sport. Agradeço ao Ítalo, ao restante da diretoria. Passei por diversas coisas, inclusive quando era uma criança antes de iniciar a minha carreira. Estou muito preparado para jogar futebol e contribuir", concluiu o atleta.