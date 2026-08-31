Barletta volta a treinar e deve reforçar Sport contra Ceará
O Leão visita o Vozão, no próximo sábado (6), na Arena Castelão, às 18h30 (de Brasília), em jogo válido pela 26ª rodada da Série B
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O técnico Gilmar Dal Pozzo ganhou um reforço de peso para o próximo jogo do Sport na Série B do Campeonato Brasileiro. Recuperado de uma lesão na coxa, o atacante Chrystian Barletta foi reintegrado ao elenco rubro-negro e está liberado para reencontrar seu ex-clube, o Ceará, no próximo sábado (5).
A liberação do atleta seguiu rigorosamente o cronograma estabelecido pelo departamento de saúde e performance do clube, que já previa a reintegração total nesta semana após a fase de intensificação física.
Na reapresentação realizada no Centro de Treinamento José de Andrade Médicis, Barletta trabalhou normalmente nas atividades com bola e demonstrou bom astral ao lado de Pedro Perotti.
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A sintonia entre a dupla é crucial para as pretensões do Leão na temporada. Juntos, eles balançaram as redes 20 vezes, respondendo por mais da metade dos 33 gols anotados pela equipe na competição, sendo nove marcados por Barletta, vice-artilheiro do time.
A ausência do atacante fez falta nas últimas rodadas. Sem Barletta em campo, o Sport acumulou duas derrotas (para Avaí e Novorizontino) e uma vitória (sobre o América-MG), oscilação que custou posições na tabela e deixou a equipe na oitava colocação, estacionada nos 38 pontos.
Próximo jogo do Sport
O elenco do Sport cumpre rotina de treinamentos na capital pernambucana até a manhã da sexta-feira, quando embarca rumo a Fortaleza. O confronto diante do Ceará acontece no sábado (5), às 18h30 (de Brasília), na Arena Castelão, em jogo válido pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.