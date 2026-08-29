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Dal Pozzo reconhece atuação passiva do Sport na derrota para o Novorizontino

Técnico apontou erros de passe pelo meio, falta de competitividade e admitiu que alterações na etapa final não surtiram o efeito desejado na Série B

Por Davi Saboya Publicado em 29/08/2026 às 6:26
Gilmar Dal Pozzo, técnico do Sport
Gilmar Dal Pozzo, técnico do Sport - Rapha Marques/Sport

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O técnico Gilmar Dal Pozzo não escondeu a frustração após a derrota do Sport por 2 a 1 para o Novorizontino, nessa sexta-feira (28), no estádio Jorge Ismael de Biasi, em partida válida pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Em entrevista coletiva concedida após o apito final, o treinador adotou um tom de autocrítica ao avaliar o desempenho rubro-negro e admitiu a superioridade dos donos da casa ao longo de quase toda a partida.

Na visão do comandante, o Leão até conseguiu igualar as ações nos minutos iniciais, mas passou a ceder espaços cruciais ao adversário devido a erros na fase de construção ofensiva pelo setor central.

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“É muito difícil jogar aqui e futebol é merecimento. O Novorizontino mereceu vencer o jogo, pois foi melhor. A partida começou equilibrada, mas depois erramos muitos passes por dentro e geramos o contra-ataque ao adversário, que ganhou confiança. Não conseguimos criar e competir. Com a nova regra, quando o Claudinho saiu, tomamos o gol”, avaliou Dal Pozzo.

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Procurando mudar o panorama do duelo, o treinador promoveu substituições na volta do intervalo. Contudo, a postura da equipe na etapa complementar seguiu sem a intensidade necessária para buscar a virada, resultando no segundo gol paulista em jogada de bola parada.

“No segundo tempo, fizemos as mudanças, mas não surtiu efeito. A equipe esteve muito abaixo no segundo tempo e foi muito passiva. Não conseguimos neutralizar o adversário e competir. Aí tomamos gol numa bola parada. Na reta final, conseguimos reagir, mas não foi o suficiente para pontuar”, lamentou o treinador.

Com o tropeço fora de casa, o Sport desperdiçou a oportunidade de somar pontos diretos no confronto e agora busca reagir rapidamente na competição para evitar maiores prejuízos na tabela.

Tabela do Sport

Após a derrota para o Novorizontino, o Sport terá uma semana cheia para realizar a preparação de olho no jogo contra Ceará. A partida acontece no sábado (5), às 18h30 (de Brasília), na Arena Castelão, em jogo válido pela 26ª rodada da Série B.

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Davi Saboya

Twitter: @davisaboya

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

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