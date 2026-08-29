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Dal Pozzo projeta semana de treinos no Sport e mira recuperação contra o Ceará

Técnico cobrou resgate da intensidade antes de duelo decisivo na Arena Castelão e destacou que equipe segue viva na briga da Série B

Por Davi Saboya Publicado em 29/08/2026 às 7:14
Imagem de Gilmar Dal Pozzo no treino do Sport
Imagem de Gilmar Dal Pozzo no treino do Sport - Paulo Paiva/Sport

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Após o tropeço diante do Novorizontino, o Sport terá um período fundamental de preparação para tentar recuperar o rumo na Série B. Com uma semana cheia de treinamentos pela frente, o técnico Gilmar Dal Pozzo pretende focar no reajuste tático e, sobretudo, no resgate da intensidade do elenco para o confronto direto contra o Ceará. A partida acontece no próximo sábado (5), às 18h30 (de Brasília), na Arena Castelão, em duelo válido pela 26ª rodada da competição.

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Para o treinador rubro-negro, os dias sem jogos no calendário precisam ser aproveitados ao máximo para corrigir a postura passiva demonstrada na última apresentação. Dal Pozzo ressaltou que a competitividade é a premissa básica para que o Sport consiga ter o controle da partida e continue na disputa pelas primeiras posições da tabela.

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“Temos que aproveitar bem a semana de trabalho. Se olharmos a classificação, ainda estamos na briga pelo G-6. Temos que aproveitar a semana para ajustar a nossa competitividade. Temos que competir mais. Na última vitória, contra o América-MG, fiquei satisfeito porque competimos. Se a equipe não consegue competir, não fica com a bola, não tem controle de jogo”, cobrou o treinador.

O comandante rubro-negro ponderou que a cobrança por maior entrega em campo tem sido uma busca diária desde a sua contratação. Para ilustrar seu ponto, citou a atuação consistente contra o América-MG como modelo de comportamento que precisa ser replicado na capital cearense.

“Temos que competir, é um desafio que tenho desde a minha chegada. Quando fizemos isso, conseguimos a vitória. Temos que buscar o equilíbrio, fazer uma grande semana, para fazer um grande jogo contra o Ceará e conseguir a vitória”, concluiu Dal Pozzo.

O elenco do Sport retoma a rotina de trabalhos focado na correção dos erros de transição e passe pelo meio-campo, ciente de que pontuar fora de casa no confronto nordestino será crucial para não se distanciar do pelotão de frente.

Contratações do Sport

A direção rubro-negra ainda pretende contratar mais quatro jogadores para a disputa da Série B: um lateral-esquerdo, um meio-campista, um ponta esquerda e um centroavante. A janela de transferências fecha no dia 11 de setembro.

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Davi Saboya

Twitter: @davisaboya

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

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