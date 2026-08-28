Sport perde para Novorizontino e pode sair do G-6 da Série B
No reencontro com o ex-treinador Enderson Moreira, o Leão levou a pior e os gols da derrota foram marcados por Rômulo e Matheus Bianqui
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O Sport perdeu a chance de consolidar uma vaga no G-6 da Série B do Campeonato Brasileiro. O Leão foi derrotado por 2x1pelo Novorizontino, nesta sexta-feira (28), no estádio Jorge Ismael de Biasi. Os gols da derrota para o time do ex-treinador Enderson Moreira foram marcados por Rômulo e Matheus Bianqui no primeiro e segundo tempo, respectivamente. Nos acréscimos, Perotti descontou a favor do clube rubro-negro.
Com o resultado, na abertura da 25ª rodada, o Leão pode sair do G-6 da Série B. Isso porque o clube rubro-negro possui 38 pontos, seguido por CRB, Operário e Atlético-GO que estão com dois a menos.
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Matéria em atualização