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Sport perde para Novorizontino e pode sair do G-6 da Série B

No reencontro com o ex-treinador Enderson Moreira, o Leão levou a pior e os gols da derrota foram marcados por Rômulo e Matheus Bianqui

Por Davi Saboya Publicado em 28/08/2026 às 21:12 | Atualizado em 28/08/2026 às 22:50
Lance do jogo entre Novorizontino x Sport pela 25ª rodada da Série B
Lance do jogo entre Novorizontino x Sport pela 25ª rodada da Série B - Rapha Marques/Sport

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O Sport perdeu a chance de consolidar uma vaga no G-6 da Série B do Campeonato Brasileiro. O Leão foi derrotado por 2x1pelo Novorizontino, nesta sexta-feira (28), no estádio Jorge Ismael de Biasi. Os gols da derrota para o time do ex-treinador Enderson Moreira foram marcados por Rômulo e Matheus Bianqui no primeiro e segundo tempo, respectivamente. Nos acréscimos, Perotti descontou a favor do clube rubro-negro.

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Com o resultado, na abertura da 25ª rodada, o Leão pode sair do G-6 da Série B. Isso porque o clube rubro-negro possui 38 pontos, seguido por CRB, Operário e Atlético-GO que estão com dois a menos.

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Matéria em atualização

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Davi Saboya

Twitter: @davisaboya

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

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