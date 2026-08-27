Novorizontino x Sport ao vivo (28/08): onde assistir, horário e escalações

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Depois da vitória sobre o América-MG, o clube rubro-negro encara um confronto direto por uma vaga no G-6 da Série B do Campeonato Brasileiro

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Brigando pelo acesso, o Sport disputa um confronto direto contra o Novorizontino, nesta sexta-feira (28), no interior de São Paulo. A partida acontece no estádio Jorge Ismael de Biasi, às 20h30 (de Brasília), e é válida pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Na última rodada, o Leão se recuperou da derrota para o Avaí e venceu o América-MG.

Na classificação, o Sport ocupa a 6ª posição com 38 pontos, dois a menos que o Novorizontino, 4º colocado, e dois a mais que o 7º lugar CRB. Um triunfo pode consolidar o posto do Leão na zona de classificação.

Leão

O técnico Gilmar Dal Pozzo deve repetir a escalação do Sport. Ainda sem Barletta, que se recupera da lesão muscular da coxa, o treinador deve optar novamente pelo meia-atacante Juan Alano. Ele foi peça fundamental na vitória sobre o América-MG, na última rodada, com duas assistências.

"Acredito que será um jogo difícil, um adversário de qualidade que também está nas primeiras posições. A preparação foi boa e o grupo está bastante otimista para fazer mais uma grande partida, assim feito foi com o América, para poder voltar ao Recife com os três pontos", afirmou meia Juan Alano.

Em relação ao volante Patrick de Paula, recém-contratado, Dal Pozzo deixou claro que o jogador precisa de um período de recondicionamento físico para estrear. A última vez que ele entrou em campo foi no mês de abril pelo Remo.

Adversário

O confronto promoverá um reencontro do Sport com diversos velhos conhecidos da torcida rubro-negra que hoje defendem as cores do Tigre. A lista começa na área técnica com o treinador Enderson Moreira, que completa um ano no comando da equipe paulista.

Dentro das quatro linhas, os dois laterais titulares do Novorizontino têm passagem pelo Leão: na direita, Madson assumiu a posição após deixar o clube pernambucano no mês passado, enquanto o lado esquerdo é ocupado por Sander. Fechando a cota de reencontros, o atacante argentino Titi Ortíz deve ser opção entre os suplentes.

No retrospecto recente, o time pernambucano leva vantagem. No embate válido pelo primeiro turno da competição, o Sport superou o Novorizontino por 1 a 0 na Ilha do Retiro, garantindo os três pontos com um gol do atacante Perotti.

Onde assistir ao vivo

O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou uma super jornada esportiva para o jogo do Sport pela Série B. A transmissão estará disponível no canal da emissora no Youtube, além do aplicativo JC PE. Na telinha, a partida será exibida pelos canais Disney+ (streaming).

Ficha do jogo - Novorizontino x Sport

Novorizontino

Jordi; Madson, Gabriel Bahia, Patrick e Sander; Léo Naldi, Luís Oyama e Romulo; Lucas Rian, Nicolas Careca e Robson. Técnico: Enderson Moreira.

Sport

Thiago Couto; Claudinho, Marcelo Ajul, Kayky Almeida e Edson Lucas; Willian Oliveira, Zé Gabriel e Diego Hernández; Allano, Perotti e Clayson. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

Local: Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte-SP.

Horário: 20h30 (de Brasília).

Árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF).

Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade e Lucas Costa Modesto (ambos do DF).

VAR: Antônio Magno Lima Cordeiro (CE).

Onde assistir: Disney+ (streaming).