Barletta deve ficar de fora do jogo do Sport diante do Novorizontino pela Série B
O atacante sofreu uma lesão muscular na coxa na vitória sobre o Londrina e não participou das duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro
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O Sport seguirá com um desfalque de peso para a sua próxima batalha na Série B do Campeonato Brasileiro. O atacante Barletta continuará fora da equipe e não estará à disposição do treinador para o confronto direto deste final de semana. O atleta continua entregue ao departamento médico do clube, tratando de uma lesão muscular na coxa sofrida durante a vitória rubro-negra sobre o Londrina.
Com a recuperação ainda em andamento, esta será a terceira partida consecutiva que o atacante desfalca o Leão. Barletta já ficou de fora na derrota para o Avaí e, mais recentemente, no triunfo diante do América-MG.
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A expectativa da comissão técnica e dos médicos rubro-negros é que o jogador só seja reintegrado aos treinos com o restante do elenco a partir da próxima semana.
Sem o seu atacante, o Sport entra em campo nesta sexta-feira (28), às 20h30 (de Brasília), para enfrentar o Novorizontino, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em partida válida pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
Sport na Série B
O duelo carrega contornos decisivos de confronto direto pelo acesso: atualmente na 6ª colocação com 38 pontos, dentro do G-6, o Sport busca a vitória fora de casa para ultrapassar justamente o Novorizontino, que ocupa a 4ª posição da tabela com 40 pontos.
"Nosso próximo passo é consolidar a permanência no G-6 e apenas depois pensar em algo a mais. Não estava no planejamento essa derrota para o Avaí, onde tivemos muito abaixo. Entrando no G-6, criando uma gordura de pontos, podemos começar a pensar em outra etapa", afirmou o técnico Gilmar Dal Pozzo.
"Isso gera uma tranquilidade, mas estamos em busca desse crescimento. Ainda temos uma margem boa de crescimento. Agora, na reta final, é o momento de crescer e construir uma posição firme na parte de cima da classificação", completou o treinador.