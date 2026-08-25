Presidente do Sport confirma busca por quatro reforços e detalha posições prioritárias

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Matheus Souto Maior confirma procura por lateral, meia e atacantes até 11 de setembro e descarta a contratação do atacante Keno, ex-Santa Cruz

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Com a janela de transferências nacional entrando na reta final, o prazo para inscrição de novos atletas se encerra no dia 11 de setembro, a diretoria do Sport intensifica a busca no mercado para encorpar o elenco na Série B do Campeonato Brasileiro. O clube tem prioridades bem definidas e trabalha com alvos específicos para quatro posições do setor de linha.

De acordo com o presidente do Leão, Matheus Souto Maior, o mapeamento do departamento de futebol busca atletas para posições consideradas carentes na formação do time. Entre as negociações em andamento, duas já se encontram em estágio adiantado, enquanto as demais exigem maior cautela diante das dificuldades de mercado.

"Um lateral-esquerdo, um camisa 8, um ponta esquerda e um centroavante. Esses são os quatro nomes que buscamos. Dois estão com negociações avançadas e outros dois estão mais distantes. Então, esperamos que em breve tudo seja concluído", explicou o mandatário rubro-negro, em entrevista exclusiva à TV Jornal.

Paralelamente às buscas, o dirigente também aproveitou para sanar especulações e descartar publicamente a chegada do atacante Keno, ex-Santa Cruz.

Matheus Souto Maior admitiu que a diretoria rubro-negra chegou a fazer uma sondagem junto ao Coritiba, clube detentor dos direitos do atleta, mas a conversa não avançou após o time paranaense sinalizar que conta com o jogador para a sequência da temporada, fechando as portas para qualquer negociação.

A expectativa da cúpula esportiva do Leão é selar os acordos pendentes ao longo dos próximos dias para garantir a regularização da documentação do pacote de reforços no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol antes do encerramento do prazo regulamentar.

Reforços do Sport

Para esta janela de transferências, o Sport acertou as contratações do goleiro Brenno, o lateral-direito Claudinho, o zagueiro Kayky Almeida, os volantes Murilo Rhikman, Willian Oliveira e Patrick de Paula, os meias Diego Hernández e Juan Alano, além do atacante Dudu Teodora. O último reforço anunciado foi o Patrick de Paula, que ainda deve levar um tempo para recuperar o condicionamento físico.