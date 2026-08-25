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Juan Alano dá duas assistências e ganha elogios de Gilmar Dal Pozzo após vitória do Sport

Meia-atacante foi titular pela primeira vez pelo Leão e participou diretamente de dois dos três gols na vitória sobre o América-MG

Por Lucas Valle Publicado em 25/08/2026 às 11:17
Juan Alano, meio-campista do Sport
Juan Alano, meio-campista do Sport - Paulo Paiva/Sport

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O Sport venceu o América-MG por 3 a 0 na noite desta segunda-feira (24) e teve uma boa atuação pela Série B do Campeonato Brasileiro. Entre os destaques da vitória rubro-negra esteve Juan Alano, que recebeu a primeira oportunidade como titular desde que chegou ao clube e foi decisivo no resultado.

O meia-atacante deu duas assistências na partida, uma para o gol de Claudinho e outra para Clayson. A atuação rendeu elogios do técnico Gilmar Dal Pozzo, que destacou a versatilidade e as características do jogador.

 
 
 
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Gilmar Dal Pozzo elogia Juan Alano

Na entrevista coletiva após a partida, Dal Pozzo explicou que Alano pode atuar nas três posições do setor ofensivo e ressaltou que o jogador possui características diferentes dependendo do lado em que é utilizado.

“O Alano é um jogador que tem facilidade para jogar nas três posições. Talvez, pelo lado direito, tenha um pouquinho mais de dificuldade, porque não fica com a perna boa para dar sequência à jogada. Mas, centralizado e pelo lado esquerdo, com certeza ele joga como meia-atacante.”

O treinador também destacou a capacidade de Alano para participar da criação das jogadas, além da contribuição sem a bola.

“O Alano está performando bem, é um jogador muito interessante. É um meia, mas um meia de movimentação, que tem boa assistência, jogada individual, finalização e é participativo também sem a bola, porque tem uma boa condição física.”

Para Dal Pozzo, a presença de Alano aumenta as possibilidades de escalação do Sport na sequência da competição.

“Então, me dá boas alternativas e boas opções para a sequência da competição. O Sport ganha com isso, com a qualidade desses jogadores.”

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Alano ganha espaço no Sport

Contratado pelo Sport no dia 10 de agosto, Juan Alano já participou de três partidas pelo clube. Nas duas primeiras, contra Londrina e Avaí, entrou no segundo tempo. Diante do América-MG, recebeu a primeira oportunidade como titular.

A resposta veio com uma atuação decisiva: duas assistências e participação direta em dois dos três gols do Sport.

Aos 29 anos, Alano tem contrato com o clube até fevereiro de 2027. O jogador chegou ao Recife após defender o Ceará, onde disputou 27 partidas na temporada, com três gols e uma assistência.

O meia-atacante acumula ainda passagens por Internacional e Coritiba, além de ter atuado no futebol japonês por Gamba Osaka e Kashima Antlers.

Sport na Série B

Com a vitória sobre o América-MG, o Sport chegou aos 38 pontos e ocupa a 6ª colocação da Série B. Porém, o Leão da Ilha ainda pode ser ultrapassado pelo CRB, que entra em campo nesta rodada contra o Juventude.

O próximo compromisso do Sport será contra o Novorizontino, na sexta-feira (28), às 20h30, pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

A boa atuação de Alano aumenta a disputa por espaço no setor ofensivo e dá ao técnico Gilmar Dal Pozzo mais uma alternativa para a sequência da competição.

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.