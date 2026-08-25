Dal Pozzo exalta postura do Sport após vitória sobre América-MG: "Resultado conquistado com méritos"

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O time rubro-negro se recuperou rápido da derrota para o Avaí e superou o vice-lanterna com tranquilidade, dentro da Ilha do Retiro

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Após o triunfo expressivo dentro de casa, o técnico Gilmar Dal Pozzo não poupou elogios ao desempenho e à maturidade do Sport diante do América-MG. Em entrevista coletiva, o comandante rubro-negro destacou o peso do resultado e a postura tática da equipe, que soube impor seu ritmo desde os minutos iniciais para assegurar os três pontos na competição.

Durante sua análise do confronto, o treinador fez questão de ponderar o nível de exigência do duelo, valorizando o ímpeto dos seus comandados diante de um oponente que exigia atenção máxima.

"Trata-se de uma vitória muito importante para a nossa trajetória na competição, até porque, apesar da má fase do adversário, o time deles é qualificado, o que valoriza o resultado conquistado com méritos do nosso grupo. Foi um jogo seguro e uma vitória merecida", avaliou o técnico.

A solidez apresentada no primeiro tempo foi apontada pelo comandante como o divisor de águas para a construção do placar. Segundo Dal Pozzo, o domínio da faixa central do gramado permitiu ao Leão traduzir o volume de jogo em vantagem no marcador antes mesmo do intervalo.

"Contando com o equilíbrio do nosso setor de meio de campo, conseguimos uma primeira etapa proveitosa, com criação de jogadas e conversão delas em gols. Depois, no segundo tempo, administramos a partida, sustentamos bem e o terceiro gol veio de forma natural. Agradecer ao apoio da torcida leonina, que faz a diferença", completou o treinador, exaltando também a sinergia com as arquibancadas para selar o resultado positivo.

Próximo jogo do Sport

Na próxima sexta-feira (28), o Sport visita o Novorizontino, às 20h30 (de Brasília), no estádio Jorge Ismael de Biasi, em jogo válido pela 25ª rodada da Série B. A partida é um confronto direto na briga por uma vaga no G-6, já que o time paulista, na 4ª colocação, possui apenas dois pontos a mais que o Leão.