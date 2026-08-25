Dal Pozzo adota cautela sobre estreia de Patrick de Paula no Sport: "Prematuro criar expectativa"
O volante é o mais novo reforço o clube rubro-negro para a temporada e até já assistiu na Ilha do Retiro ao triunfo sobre o América-MG pela Série B
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Anunciado oficialmente como reforço do Sport para a sequência da Série B, o volante Patrick de Paula chega à Ilha do Retiro cercado de expectativa pelo histórico vitorioso na carreira. O técnico Gilmar Dal Pozzo, no entanto, prega pés no chão em relação à utilização imediata do meio-campista.
Em entrevista coletiva, o comandante rubro-negro destacou a qualidade técnica do jogador, mas reforçou que a comissão técnica precisará de tempo para recondicioná-lo fisicamente antes de mandá-lo a campo.
O treinador enfatizou que a prioridade do clube neste primeiro momento será avaliar minuciosamente as condições do atleta após um período de inatividade. A última partida dele aconteceu no dia 29 de abril pelo Remo.
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"Em relação ao Patrick, é um excelente jogador, que vem há um tempo parado e precisaremos fazer os testes físicos. Depois, teremos uma referência e poderemos passar o estado que ele se encontra. Então, não tem como criar uma expectativa. É prematura ainda", pontuou o comandante.
Apesar da postura cautelosa para projetar o momento da estreia, Dal Pozzo deixou claro que confia no potencial do reforço para agregar valor ao elenco na busca pelo acesso à Série A.
"Só que pela qualidade temos que recuperar a parte física, ele ficou alguns meses parado, mas é um jogador que vai nos ajudar bastante", completou o técnico, garantindo suporte ao volante no processo de transição para o gramado.
Próximos reforços do Sport
Com o fechamento da janela de transferências marcado para o dia 11 de setembro, a diretoria rubro-negra trabalha nos bastidores para fechar com mais três reforços. A prioridade da cúpula de futebol é anunciar a chegada de um lateral-esquerdo, um ponta e um centroavante.