Ex-jogador de Sport e São Paulo, Jonatan Gómez revela vício em apostas e diz que "perdeu tudo"
Argentino, que passou pelo Rubro-Negro em 2020, contou que dependência afetou sua vida pessoal e relatou ter sido vítima de extorsão
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O ex-meia de Sport e São Paulo, Jonatan Gómez, revelou detalhes sobre o vício em jogos de azar e afirmou que a dependência teve consequências em sua vida pessoal e profissional.
Aos 36 anos, o argentino está sem clube após deixar o Sarmiento de Junín e contou, em entrevista ao canal MargaTV, no YouTube, que chegou a perder tudo o que havia construído durante a carreira.
"Perdi tudo. Perdi tudo. Estou passando por um processo em que não sei se algum dia poderei voltar a jogar futebol, que é o que mais amo", afirmou o jogador.
Vício em apostas mudou rotina e afastou Gómez de pessoas próximas
Segundo Gómez, o vício afetou sua relação com amigos e familiares. Ele contou que a dependência alterava seu humor e sua personalidade, fazendo com que se afastasse das pessoas próximas sem perceber.
"Isso te distrai, não só no trabalho, mas no seu dia a dia; muda seu humor, muda sua personalidade. Há momentos em que agora sento para conversar com amigos e eles me dizem: ‘Ei, Jony, você não estava por perto’. E eu não percebi, ou estava me escondendo, ou não queria ir, ou não estava fazendo as coisas", relatou.
O argentino também contou que a esposa percebeu as mudanças em seu comportamento.
"Minha esposa me dizia: 'Jony, o que há de errado com você?'. Isso me irritava o tempo todo, porque leva a essa situação. Quando você ganha, tudo é ótimo", disse.
Para Gómez, a dependência em jogos de azar pode ser comparada ao uso de drogas justamente pela dificuldade de perceber o problema.
"Isso é uma droga. Quero que as pessoas entendam isso claramente, que é como uma droga. É mais sutil, porque eu posso estar falando com você hoje, segurando meu celular, e você nem vai perceber que estou jogando", afirmou.
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Passagem pelo Sport
Jonatan Gómez chegou ao Sport em 2020, vindo do São Paulo. O meia havia defendido o CSA por empréstimo na temporada anterior e foi contratado pelo clube pernambucano para reforçar o setor de criação.
No Rubro-Negro, o argentino fez parte de um elenco que contava com nomes como Luan Polli, Patric, Iago Maidana, Adryelson, Sander, Ricardinho, Marcão Silva, Lucas Mugni, Thiago Neves e Hernane Brocador.
Gómez também dividiu o elenco com Mailson, Rogério, Luciano Juba, Rafael Thyere, Chico, João Igor, Ronaldo Henrique, Lucas Venuto, Bruninho, Marcos Serrato, Marquinhos, Leandro Barcia, Raul Prata, Mikael, Márcio Araújo, Ewerthon e Elton.
Pelo Sport, o meia disputou 32 partidas na temporada 2020/21: 24 pelo Campeonato Brasileiro, quatro pelo Campeonato Pernambucano e quatro pela Copa do Nordeste. Ao todo, marcou um gol e deu uma assistência.
A passagem pelo clube aconteceu durante um período marcado pela pandemia de Covid-19. Gómez chegou ao Recife no início de 2020, antes da paralisação das competições, e permaneceu no elenco até o início de 2021. Naquele ano, o argentino deixou o Sport após acionar o clube na Justiça por conta de salários atrasados.
Dívida de R$ 259 mil terminou em relato de extorsão
Além de falar sobre o vício, Gómez afirmou ter sido vítima de extorsão após acumular uma dívida em uma plataforma clandestina de apostas e cassino online.
Segundo o jogador, o débito chegou inicialmente a US$ 50 mil, cerca de R$ 259 mil. Ele afirmou que, em outubro de 2025, foi colocado à força em um carro e obrigado, sob ameaças de morte, a assinar quatro notas promissórias reconhecidas em cartório.
Nos documentos, segundo o relato do argentino, constava uma dívida de US$ 505 mil, aproximadamente R$ 2,6 milhões.
Gómez procurou as autoridades para denunciar o caso em fevereiro de 2026. Segundo a imprensa argentina, a acusação acabou sendo arquivada.
"O promotor nem sequer teve a intenção de me ouvir", afirmou o ex-Sport.
Sem clube, ex-Sport diz não saber se voltará a jogar
Aos 36 anos, Jonatan Gómez está sem clube desde a saída do Sarmiento de Junín. O argentino afirmou que o vício em apostas também colocou em dúvida a continuidade de sua carreira profissional.
"Estou passando por um processo em que não sei se algum dia poderei voltar a jogar futebol, que é o que mais amo", declarou.
Revelado pelo Rosario Central, Gómez construiu a maior parte da carreira no futebol sul-americano. Além do Sport e São Paulo, passou por CSA, Santa Fe, Deportivo Pasto, Argentinos Juniors, Racing, Rosario Central e Sarmiento de Junín. Também teve experiências no Real Murcia, da Espanha, e no Al-Fayha, da Arábia Saudita.
O argentino nunca chegou a defender a seleção principal de seu país.