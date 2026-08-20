Felipinho sofre lesão no tornozelo, será submetido a cirurgia e não joga mais a Série B pelo Sport
Lateral-esquerdo teve fratura e lesão ligamentar após entorse no jogo contra o Avaí e tem retorno estimado em três meses, confira
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O Sport terá mais um desfalque importante para a sequência da Série B. O lateral-esquerdo Felipinho será submetido a um procedimento cirúrgico no tornozelo esquerdo após exames confirmarem uma fratura acompanhada de lesão ligamentar.
A lesão aconteceu durante a partida contra o Avaí, pelo Campeonato Brasileiro da Série B. O jogador sofreu uma entorse e passou por exames que identificaram a gravidade do problema. Com a confirmação da fratura e da lesão ligamentar, o atleta precisará passar por cirurgia.
A previsão inicial é de aproximadamente três meses de recuperação. Felipinho será acompanhado pelo Departamento Médico do Sport durante o tratamento. Com esse prazo, o lateral não deve mais entrar em campo pela Série B de 2026.
A ausência de Felipinho representa uma preocupação para o técnico Gilmar Dal Pozzo, que precisará encontrar uma alternativa para a lateral esquerda na sequência do campeonato. O jogador vinha sendo uma das opções do elenco para a posição.
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Além do lateral, o Sport também tem Barletta e Biel como dúvidas para o próximo compromisso. Os dois jogadores ainda serão avaliados antes da partida contra o América-MG, marcada para a próxima segunda-feira, na Ilha do Retiro.
O departamento médico deve acompanhar a evolução dos atletas ao longo dos próximos dias para definir quem terá condições de ficar à disposição da comissão técnica para o confronto.