Depois da derrota para o Avaí, Dal Pozzo lamenta erros de passe do Sport: "Prejudicou a criação"

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Técnico apontou falhas na saída de bola como determinantes para a virada do Avaí e destacou que excesso de equívocos impediu a equipe de reagir

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Após a derrota por 2x1 para o Avaí, na Ressacada, em duelo válido pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o técnico Gilmar Dal Pozzo lamentou o desempenho do Sport e destacou os erros de passe como fator determinante para o resultado negativo fora de casa. Em entrevista coletiva, o treinador fez um diagnóstico do comportamento da equipe ao longo do confronto em Florianópolis.

Na avaliação do comandante rubro-negro, o time conseguiu manter a consistência defensiva na etapa inicial, mas pecou excessivamente na troca de passes e na construção das jogadas, o que impediu o Leão de criar oportunidades e acabou cedendo espaços ao adversário.

"No primeiro tempo, nossa equipe controlou o jogo na fase defensiva e não deu espaço ao adversário. No ataque, não conseguimos sair da marcação do Avaí. Foi o jogo que mais erramos passes, quando esse fundamento fica abaixo, não conseguimos agredir o adversário e ter chances de gol. Além disso, ainda proporciona o contra-ataque", explicou o treinador.

Para o segundo tempo, Dal Pozzo promoveu uma alteração tática na saída de bola para tentar dar mais fluidez ao meio-campo. A estratégia surtiu efeito momentâneo e permitiu ao Sport balançar as redes, mas a vantagem durou pouco. As falhas na bola parada defensiva e os desperdícios no ataque voltaram a custar caro à equipe pernambucana.

"Depois do intervalo, pedi aos jogadores para terem paciência, circulando mais essa bola. Hoje, tivemos uma saída de jogo diferente, com quatro homens. Tínhamos que trabalhar melhor essa bola pelo meio e foi assim que fizemos o gol. Em seguida, tomamos o empate na bola parada. Tivemos a melhor oportunidade em um contra-ataque e não conseguimos ter o êxito", analisou.

O técnico rubro-negro ainda reforçou que o time mantinha a postura ofensiva na busca pelos três pontos quando um novo equívoco na transição cedeu a oportunidade para a virada do Avaí nos minutos finais da partida.

"E, mesmo assim, buscamos o gol da vitória, só que quando estávamos com a posse e criando, erramos na saída de bola e o Avaí chegou ao 2x1", disse Dal Pozzo.

Opção no Sport

O meio-campista Biel sofreu uma nova entorse no tornozelo direito durante o último treino da equipe antes do embarque para Florianópolis. O atleta já deu início ao tratamento preventivo e, inicialmente, não deve virar desfalque para o confronto da próxima rodada.

O Sport volta a campo apenas na segunda-feira (24), quando recebe o América-MG na Ilha do Retiro. O duelo, válido pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, está marcado para as 19h30 (de Brasília).