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Sport | Notícia

De virada, Sport perde para o Avaí e corre risco de sair do G-6 da Série B

O time rubro-negro abriu o placar com um golaço do meia Diego Hernández, mas não conseguiu segurar o resultado positivo, no estádio da Ressacada

Por Davi Saboya Publicado em 19/08/2026 às 21:05 | Atualizado em 19/08/2026 às 21:45
Dieho Hernández, meia do Sport, em lance do jogo contra o Avaí pela Série B
Dieho Hernández, meia do Sport, em lance do jogo contra o Avaí pela Série B - Paulo Paiva/SCR

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De virada, o Sport perdeu por 2x1 para o Avaí, nesta quarta-feira (19), no estádio da Ressacada. O duelo é válido pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time rubro-negro corre o risco de deixar o G-6.

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A equipe do técnico Gilmar Dal Pozzo ocupa a 6ª colocação com 35 pontos. Assim, ainda pode ser ultrapassada por Athletic Club, CRB ou Novorizontino, que fecham a rodada, na noite desta quinta-feira (20).

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O clube pernambucano abriu o placar com um golaço do meia Diego Hernández. Porém, não conseguiu segurar a vantagem. Del Piage empatou a partida e Léo Gamalho, ex-Santa Cruz, marcou o gol da vitória catarinense.

Matéria em atualização

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Davi Saboya

Twitter: @davisaboya

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

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