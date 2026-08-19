De virada, Sport perde para o Avaí e corre risco de sair do G-6 da Série B
O time rubro-negro abriu o placar com um golaço do meia Diego Hernández, mas não conseguiu segurar o resultado positivo, no estádio da Ressacada
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De virada, o Sport perdeu por 2x1 para o Avaí, nesta quarta-feira (19), no estádio da Ressacada. O duelo é válido pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time rubro-negro corre o risco de deixar o G-6.
A equipe do técnico Gilmar Dal Pozzo ocupa a 6ª colocação com 35 pontos. Assim, ainda pode ser ultrapassada por Athletic Club, CRB ou Novorizontino, que fecham a rodada, na noite desta quinta-feira (20).
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O clube pernambucano abriu o placar com um golaço do meia Diego Hernández. Porém, não conseguiu segurar a vantagem. Del Piage empatou a partida e Léo Gamalho, ex-Santa Cruz, marcou o gol da vitória catarinense.
Matéria em atualização