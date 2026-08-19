De virada, Sport perde para o Avaí e corre risco de sair do G-6 da Série B

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O time rubro-negro abriu o placar com um golaço do meia Diego Hernández, mas não conseguiu segurar o resultado positivo, no estádio da Ressacada

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

De virada, o Sport perdeu por 2x1 para o Avaí, nesta quarta-feira (19), no estádio da Ressacada. O duelo é válido pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time rubro-negro corre o risco de deixar o G-6.

A equipe do técnico Gilmar Dal Pozzo ocupa a 6ª colocação com 35 pontos. Assim, ainda pode ser ultrapassada por Athletic Club, CRB ou Novorizontino, que fecham a rodada, na noite desta quinta-feira (20).

O clube pernambucano abriu o placar com um golaço do meia Diego Hernández. Porém, não conseguiu segurar a vantagem. Del Piage empatou a partida e Léo Gamalho, ex-Santa Cruz, marcou o gol da vitória catarinense.

Matéria em atualização