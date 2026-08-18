Avaí x Sport ao vivo (19/08): onde assistir, horário e escalações

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Leão da Ilha chega embalado na 23ª rodada após duas vitórias seguidas na Série B do Campeonato Brasileiro sobre Vila Nova e Londrina

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Embalado, o Sport visita o Avaí, nesta quarta-feira (19), no estádio da Ressacada, em Florianópolis. O duelo é válido pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Nas duas últimas partidas, o Leão venceu o Vila Nova (fora) e o Londrina (casa).

Com a sequência positiva, o Sport retornou ao G-6. O Leão abre a zona de classificação e ocupa a 6ª colocação com 35 pontos, um a mais que o Novorizontino e Athletic Club que estão logo atrás na cola.

Do outro lado, o Avaí busca uma reação na Série B para sair da zona de rebaixamento. O time catarinense ocupa a 17ª posição com 23 pontos após vencer o Operário-PR por 2x1 na última rodada.

"Esses times que estão lá embaixo, no Z-4, têm um objetivo bem claro, de sair daquela situação. Então, são equipes que competem muito, que lutam muito, que não desistem porque o campeonato ainda é longo. Então, nós vamos encontrar dificuldade", comentou o técnico rubro-negro Gilmar Dal Pozzo, que já dirigiu o Avaí, assim como marcou época na rival Chapecoense.

Leão

Vetado pelo departamento médico com uma lesão na coxa, Barletta será desfalque no Sport nesta quarta-feira. Para a sua vaga, o técnico Gilmar Dal Pozzo testou opções nos últimos dias, mas deve promover a entrada de Marlon Douglas no ataque, superando os meias Juan Alano e Biel na disputa pela posição.

Em contrapartida, a lateral direita ganha o retorno de Augusto Pucci, liberado após cumprir suspensão. No entanto, a tendência é que Claudinho seja mantido no time principal. O restante da equipe deve ser a mesma que quebrou o jejum de vitórias nas últimas duas rodadas.

“Encarar este jogo como se fosse uma final, que é o que estamos fazendo de forma constante. Para nós, é crucial tentar engatar mais uma vitória, dando sequência e consolidando o trabalho", afirmou o zagueiro Kayky Almeida.

"A preparação e a motivação vem sendo boa, estamos felizes, focados e se Deus quiser vamos sair com mais três pontos para lá na frente conquistarmos o nosso objetivo", completou.

Adversário

O Avaí é comandado por um velho conhecido da torcida rubro-negra. Trata-se do técnico Enderson Moreira, que já passou pela Ilha do Retiro. Se vencer o Sport, o treinador pode tirar o time catarinense da zona de rebaixamento, já que o Ceará, primeiro clube fora do Z-4, perdeu para o Náutico, nessa terça-feira, e deixou aberta a possibilidade para a equipe da Ressacada.

Onde assistir ao vivo

O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou uma super jornada esportiva para o jogo do Sport pela Série B. A transmissão estará disponível no canal da emissora no Youtube, além do aplicativo JC PE. Na telinha, a partida será exibida pelos canais Disney+ (streaming).

Ficha do jogo - Avaí x Sport

Avaí

Bruno Ferreira; Allyson, Jefferson e Reynaldo; João Vitor, Paulo Vitor, Luiz Henrique, Léo Chu e William; Thayllon e Felipe Vizeu. Técnico: Enderson Moreira.

Sport

Thiago Couto; Claudinho, Marcelo Ajul, Kayky Almeida e Felipinho; Willian Oliveira, Zé Gabriel e Diego Hernández; Marlon Douglas, Perotti e Clayson. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

Local: Estádio dos Aflitos, no Recife-PE.

Horário: 19h30 (de Brasília).

Árbitro: João Vitor Gobi (SP).

Assistentes: Rafael Tadeu Alves de Souza e Leandro Matos Feitosa (ambos de SP).

VAR: Márcio Henrique de Góis (GO).

Onde assistir: Disney+ (streaming).

