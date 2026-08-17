Gilmar Dal Pozzo estuda a melhor opção no Sport para substituir Barletta no jogo contra o Avaí
O atacante é um dos principais jogadores do Leão na temporada e sofreu uma lesão na coxa no duelo anterior - a vitória sobre o Londrina
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
A ausência de Barletta virou a principal dor de cabeça para a comissão técnica do Sport na preparação para a 23ª rodada da Série B. Artilheiro da equipe no campeonato com nove gols, ao lado do centroavante Perotti, o atacante é peça central na engrenagem ofensiva rubro-negra na temporada.
Barletta teve uma lesão na posterior da coxa esquerda diagnosticada, no último sábado, na partida contra o Londrina, e não reunirá condições para o duelo contra o Avaí, nesta quarta-feira (19), às 19h30 (de Brasília), no estádio da Ressacada, em Florianópolis.
Sem o seu principal nome do setor ofensivo, o técnico Gilmar Dal Pozzo estuda diferentes alternativas táticas para manter o ritmo de criação e a agressividade do Leão em solo catarinense.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
O treinador conta com quatro opções principais no elenco para preencher a vaga aberta no lado do campo ou até mesmo alterar a dinâmica do meio-campo:
Marlon Douglas
- Atacante de velocidade que atua aberto pelas pontas, mantendo a característica de drible e profundidade no setor.
Dudu Teodora
- Opção de explosão e confronto individual para atuar pelos lados do gramado, mantendo a agressividade ofensiva.
Juan Alano
- Meia-atacante de maior movimentação e versatilidade, capaz de atuar tanto aberto quanto flutuando por dentro, enriquecendo a construção das jogadas.
Biel
- Meia de origem que pode entrar para dar mais cadência e controle de posse de bola ao meio-campo, alterando o desenho tático da equipe.
A definição do substituto deve sair no último treino antes do embarque para Santa Catarina, com a comissão técnica avaliando se manterá o esquema tático habitual com atacantes de beirada ou se apostará em uma formação com maior densidade no setor de criação.
Classificação do Sport
Na classificação da Série B, o Sport abre o G-6 na 6ª colocação com 35 pontos. O Leão possui um a mais que o Novorizontino (7º) e o Athletic Club (8º), que estão logo atrás na cola.