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Sport | Notícia

Gilmar Dal Pozzo estuda a melhor opção no Sport para substituir Barletta no jogo contra o Avaí

O atacante é um dos principais jogadores do Leão na temporada e sofreu uma lesão na coxa no duelo anterior - a vitória sobre o Londrina

Por Davi Saboya Publicado em 17/08/2026 às 21:47
Lance de Barletta no jogo entre Sport x Botafogo-SP pela S&eacute;rie B
Lance de Barletta no jogo entre Sport x Botafogo-SP pela Série B - Jailton Jr/JC Imagem

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A ausência de Barletta virou a principal dor de cabeça para a comissão técnica do Sport na preparação para a 23ª rodada da Série B. Artilheiro da equipe no campeonato com nove gols, ao lado do centroavante Perotti, o atacante é peça central na engrenagem ofensiva rubro-negra na temporada.

Barletta teve uma lesão na posterior da coxa esquerda diagnosticada, no último sábado, na partida contra o Londrina, e não reunirá condições para o duelo contra o Avaí, nesta quarta-feira (19), às 19h30 (de Brasília), no estádio da Ressacada, em Florianópolis.

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Sem o seu principal nome do setor ofensivo, o técnico Gilmar Dal Pozzo estuda diferentes alternativas táticas para manter o ritmo de criação e a agressividade do Leão em solo catarinense.

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O treinador conta com quatro opções principais no elenco para preencher a vaga aberta no lado do campo ou até mesmo alterar a dinâmica do meio-campo:

Marlon Douglas

  • Atacante de velocidade que atua aberto pelas pontas, mantendo a característica de drible e profundidade no setor.

Dudu Teodora

  • Opção de explosão e confronto individual para atuar pelos lados do gramado, mantendo a agressividade ofensiva.

Juan Alano

  • Meia-atacante de maior movimentação e versatilidade, capaz de atuar tanto aberto quanto flutuando por dentro, enriquecendo a construção das jogadas.

Biel

  • Meia de origem que pode entrar para dar mais cadência e controle de posse de bola ao meio-campo, alterando o desenho tático da equipe.

A definição do substituto deve sair no último treino antes do embarque para Santa Catarina, com a comissão técnica avaliando se manterá o esquema tático habitual com atacantes de beirada ou se apostará em uma formação com maior densidade no setor de criação.

Classificação do Sport

Na classificação da Série B, o Sport abre o G-6 na 6ª colocação com 35 pontos. O Leão possui um a mais que o Novorizontino (7º) e o Athletic Club (8º), que estão logo atrás na cola.

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Davi Saboya

Twitter: @davisaboya

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

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