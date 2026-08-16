Dal Pozzo exalta sequência do Sport, avalia elenco e mira mudanças sem Barletta
O clube rubro-negro entrou na briga novamente pelo G-6 da Série B do Campeonato Brasileiro após a vitória sobre o Londrina na última rodada
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Após engrenar a segunda vitória seguida na Série B, batendo o Vila Nova por 1 a 0 longe de Recife e superando o Londrina por 2 a 1 dentro de casa, o Sport ganhou fôlego na tabela. Contudo, a comissão técnica já precisa focar no próximo jogo para superar uma baixa importante: o atacante Barletta teve uma lesão muscular na coxa constatada e será desfalque confirmado para o compromisso desta quarta-feira (19), contra o Avaí, às 19h30, na Ressacada.
Mesmo celebrando o momento positivo, o técnico Gilmar Dal Pozzo faz questão de destacar o esforço coletivo para fazer o time engrenar em meio a um processo intenso de reformulação.
"O Sport ainda busca mais reforços, setor pontual que a gente entende que precisa para a sequência de competição. Porém, quero enaltecer as duas semanas de trabalho que tivemos para essas duas últimas partidas", pontuou o treinador, valorizando o período de treinos.
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As mudanças no plantel têm sido o principal desafio do comandante rubro-negro neste momento do campeonato. A alta rotatividade de atletas no elenco exigiu uma reconstrução tática quase instantânea no decorrer dos jogos.
"Nesta janela de transferência, saíram oito atletas e chegaram mais oito. Em relação ao jogo do Criciúma, a minha estreia, são quatro titulares. Uma mudança drástica no meio de uma competição", explicou o técnico, ressaltando o impacto das contratações na estrutura da equipe.
Para Dal Pozzo, a evolução demonstrada nos últimos dois triunfos ganha ainda mais peso quando considerado o tempo hábil para o encaixe das peças.
"Isso em um campeonato difícil, trocamos sete atletas. Até existir esse entrosamento, é muito complicado. Temos margem para melhorar diante dessa mudança", avaliou o comandante, confiante de que o Leão ainda pode apresentar um futebol de maior nível na sequência do torneio.
Opções do Sport
Agora, com o desfalque forçado de Barletta para a viagem a Florianópolis, o treinador estuda alternativas táticas no setor ofensivo para manter o embalo diante dos catarinenses.
"Existem todas as possibilidades, inclusive jogar o Diego Hernández e o Alano. Já estamos focados no próximo adversário", concluiu Dal Pozzo, sem sinalizar o escolhido para suprir a ausência no ataque já estão em andamento.