Barletta tem lesão confirmada e vira desfalque no Sport para jogo contra Avaí
Atacante teve contusão muscular constatada na coxa e vira dúvida para o duelo contra o Avaí, no estádio da Ressacada, em Florianópolis
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Após sentir dores e precisar abandonar o confronto diante do Londrina, duelo vencido pelo Sport por 2 a 1 na Ilha do Retiro, no sábado, o atacante Barletta passou por exames de imagem que constataram uma lesão muscular na região posterior da coxa esquerda. O Leão não divulgou o grau da contusão.
O diagnóstico oficial foi emitido pelo clube após a realização de uma ressonância magnética. Sem estipular um prazo fixo para a liberação do atleta ou estimativa de alta, a diretoria rubro-negra informou que o jogador já começou o protocolo de reabilitação e passará por acompanhamento contínuo da equipe médica nos próximos dias para monitorar a evolução do quadro.
O desfalque surge em um momento crucial de recuperação da equipe no Campeonato Brasileiro. Com o triunfo sobre a formação paranaense, a equipe pernambucana alcançou os 35 pontos e conseguiu se reestabelecer entre os primeiros colocados, alcançando a sexta posição na tabela.
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"Vejo essa vitória com um sentimento de felicidade de voltar a vencer no nosso estádio e saber que o torcedor retorna pra casa feliz. Valorizo bastante esse resultado, e me sinto confiante para a sequência da competição, pois temos um grupo qualificado e com margem para melhorar ainda mais", afirmou o técnico Gilmar Dal Pozzo.
"Aproveitamos muito bem os períodos de treinamentos e acredito que colocamos em prática revertendo em resultado. Conseguimos criar oportunidades e converter com o Diego, mas também chegamos bem em lances aéreos com o Perotti", completou o treinador.
Próximo jogo do Sport
O grupo agora corre contra o tempo para projetar o duelo contra o Avaí, marcado já para a próxima quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), fora de casa, em partida válida pela 23ª rodada da Série B. A presença do atacante na delegação que viaja para o confronto catarinense permanece incerta.
Os jogadores do Sport retomaram os trabalhos já neste sábado (15). A reapresentação ocorreu no Centro de Treinamento José de Andrade Médicis, marcando o pontapé inicial dos preparativos para o compromisso.