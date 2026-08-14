Sport vence Londrina, embala na Série B e entra no G-6
Os gols da vitória rubro-negra foram marcados pelo meia Diego Hernández, enquanto João Vitor descontou para o time paranaense, na Ilha do Retiro
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O Sport embalou na Série B do Campeonato Brasileiro. Com o apoio em peso da torcida, o Leão venceu por 2x1 o Londrina, nesta sexta-feira (14), na Ilha do Retiro. O duelo foi válido pela 22ª rodada. No jogo passado, fora de casa, o clube rubro-negro tinha vencido o Vila Nova.
Os gols da vitória foram marcados no primeiro tempo pelo meia Diego Hernández. Já o volante João Vitor descontou para o adversário também antes do intervalo.
Com o resultado, o Sport pulou para 5ª posição com 35 pontos e "dorme" no G-6 da Série B. A rodada acaba apenas na noite deste domingo (16).
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O próximo jogo do Sport já acontece nesta quarta-feira (19). O Leão visita o Avaí, às 19h30 (de Brasília), na Ressacada em jogo válido pela 23ª rodada pela Série B.
Construção da Vitória
Com autoridade e intensidade, o Sport construiu sua vantagem ainda na etapa inicial. Impulsionado pela torcida, o Leão pressionou desde os minutos primeiros e abriu o placar logo aos 10 minutos.
Diego Hernández aproveitou sobra na área e finalizou com categoria. O lance inicialmente foi anulado pela arbitragem, mas validado após revisão do VAR.
O Rubro-Negro teve a oportunidade de ampliar a vantagem logo em seguida, mas Barletta desperdiçou. O castigo veio em seguida, quando João Vitor subiu mais alto que a zaga pernambucana após cruzamento e deixou tudo igual para o Londrina.
Mesmo sentindo o baque do gol sofrido e a perda de Barletta por lesão, à princípio uma lesão muscular na coxa, o Sport manteve a postura ofensiva. A estrela de Diego Hernández voltou a brilhar na reta final.
O meia recebeu de Clayson pela direita, deixou a marcação na saudade e bateu no canto para colocar o Leão novamente em vantagem. Com a vitória parcial por 2 a 1, coube ao time da casa administrar o ritmo e ir para o intervalo à frente do marcador.
Sem gols
A etapa final apresentou um cenário mais parelho na Ilha do Retiro. Logo aos três minutos, o Sport teve a chance de ampliar em penalidade assinalada, mas o árbitro voltou atrás após revisão no VAR. Com a manutenção do placar, o Leão preferiu adotar uma postura reativa, cedendo a posse de bola ao Londrina.
Sem inspiração para furar a marcação pernambucana, a equipe paranaense apelou para levantamentos na área e arremates de longa distância. Embora tenha corrido riscos ao abdicar do ataque, o Leão não chegou a sofrer uma blitz do adversário, segurando a vantagem de 2 a 1 até o apito final para assegurar três pontos fundamentais, embalando com duas vitórias seguidas.
Notas do Escrete de Ouro
Em parceria com o Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, o Blog do Torcedor divulga as notas do Sport na vitória sobre o Londrina. A avaliação foi feita pelo comentarista Ednaldo Santos.
- Thiago Couto: 6
- Claudinho: 7
- Benevenuto: 5
- Marcelo Ajul: 5
- Kayky: 5
- Felipinho: 6
- Zé Gabriel: 6
- Willian Oliveira: 6
- Diego Hernández: 8
- Juan Alano: 5
- Clayson: 4
- Dudu: 4
- Barletta: 4
- Marlon: 4
- Perotti: 6
- Biel: 4
Ficha do jogo Sport 2x1 Londrina
Sport
Thiago Couto; Claudinho (Benevenuto), Marcelo Ajul, Kayky e Felipinho; Zé Gabriel, Willian Oliveira e Diego Hernández (Juan Alano); Barletta (Marlon), Clayson (Dudu) e Perotti (Biel). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.
Londrina
Kozlinski; Kauê Leonardo, Gabriel Lacerda, Yago Lincoln e Heron (Kevyn); João Tavares (Guilherme Portuga), João Vitor e Lucas Marques (Raí Nascimento); Paulinho Moccelin, Willian Pottker (Pablo Dyego) e Vitinho (Gilberto). Técnico: Rogério Micale.
- Local: Estádio da Ilha do Retiro, no Recife-PE.
- Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP).
- Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Raphael de Albuquerque Lima (ambos de SP).
- VAR: Douglas Marques das Flores (SP).
- Gols: Diego Hernández (10' e 43' do 1ºT) e João Vitor (29' do 1ºT).
- Cartões amarelos: Felipinho (S) e João Vitor (L).
- Público: 18.945 torcedores.
- Renda: R$ 478.210,00.