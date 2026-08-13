Sport x Londrina ao vivo (14/08): onde assistir, horário e escalações

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Leão quebrou o jejum de vitórias na rodada passada com o triunfo sobre o Vila Nova e quer embalar na Série B diante do Londrina na Ilha do Retiro

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Em alta após quebrar o jejum e vencer o Vila Nova na rodada passada, o Sport recebe o Londrina, nesta sexta-feira (14), às 20h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro. O duelo é válido pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A expectativa é de mais de 20 mil torcedores apoiando a equipe no reduto rubro-negro.

Uma vitória sobre o Londrina pode colocar o Sport de novo no G-6. Isso porque o Leão possui 32 pontos, um a menos que o Novorizontino que abre a zona de classificação.

Já o adversário no clube pernambucano está na zona de rebaixamento. O Londrina é o 17º lugar com 20 pontos e foi derrotado fora de casa por 1x0 para o Goiás no último jogo.

Leão

O técnico Gilmar Dal Pozzo só deve realizar uma mudança no time titular do Sport. O lateral-direito Augusto Pucci irá cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Assim, Claudinho deve ficar com a vaga.

No banco de reservas, as novidades ficam por conta do goleiro Brenno e o meia Juan Alano. Ambos foram apresentados nesta semana e a tendência é que sejam relacionados.

"Está todo mundo bem focado, concentrado, depois de ter trabalhado muito bem durante a semana. Vamos fazer de tudo para conseguir os três pontos dentro de casa, aproveitando o fato de termos vencido fora, e começar a ter uma sequência positiva na competição", afirmou o zagueiro Marcelo Ajul.

"O torcedor irá comparecer, os números de ingressos vendidos mostram que a Ilha estará conosco novamente e isso é determinante para os nossos objetivos", completou o defensor.

O histórico do confronto entre Sport e Londrina aponta amplo domínio rubro-negro. Desde o primeiro duelo em 2002, um empate sem gols no Estádio do Café, as equipes se enfrentaram 10 vezes, todas pela Série B. O retrospecto favorece o Leão, que soma sete vitórias, dois empates e apenas uma derrota contra o Tubarão.

Adversário

O Londrina possui dois velhos conhecidos da torcida rubro-negra no elenco. São eles: os atacantes Gilberto e Paulinho Moccellin. Na beira do campo, ainda tem o técnico Rogério Micale, que foi o comandante da Seleção Brasileira na medalha de ouro nas Olimpíadas.

Onde assistir ao vivo

O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou uma super jornada esportiva para o jogo do Sport pela Série B. A transmissão estará disponível no canal da emissora no Youtube, além do aplicativo JC PE. Na telinha, a partida será exibida pelos canais Disney+ (streaming).

Ficha do jogo - Sport x Londrina

Sport

Thiago Couto; Claudinho, Marcelo Ajul, Kayky Almeida e Felipinho; Willian Oliveira, Zé Gabriel e Diego Hernández; Barletta, Clayson e Perotti. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

Londrina

Maurício Kozlinski; Nino Paraíba, Wallace, Gabriel Lacerda e Heron; Tárik, João Vitor e Lucas Marques; Pablo Dyego, Paulinho Moccelin e Raí Nascimento. Técnico: Rogério Micale.