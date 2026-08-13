Novo camisa 1 do Sport, Brenno exalta história de Magrão: "Todo goleiro sabe"

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O novo goleiro do clube rubro-negro estava no Fortaleza e chega com contrato definitivo para disputar a titularidade com Thiago Couto na Série B

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Apresentado oficialmente como reforço do Sport para a temporada, o goleiro Brenno exaltou a oportunidade de defender o clube e não escondeu o orgulho por assumir um simbolismo histórico na Ilha do Retiro. O novo arqueiro rubro-negro vestirá a camisa 1, número imortalizado pela trajetória de Magrão, maior ídolo da posição na história recente da equipe pernambucana.

Para o jogador, assumir a meta leonis com este número é um desafio acompanhado de grande responsabilidade.

"Representa muito. Todo goleiro sabe a história que Magrão construiu no Sport. Para mim, é motivo de muita honra em vestir esse número. Vou trabalhar e me dedicar ao máximo em campo para corresponder ao clube, além da camisa", destacou o atleta durante sua apresentação.

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Além do respeito à tradição da meta rubro-negra, Brenno projetou sua adaptação tática no novo clube e apontou a habilidade com a bola nos pés como um de seus diferenciais em campo.

"Comecei na linha, desde muito novo, e no futsal. Era difícil alguém da minha época começar no gol. Hoje, a gente sabe da importância do goleiro jogar com os pés. É uma das minhas características. Vou trabalhar para me encaixar rapidamente ao modelo de jogo do técnico", explicou.

Acerto com o Sport

Por fim, o arqueiro destacou a dimensão do Leão do Norte como o fator determinante para selar sua vinda ao Recife, encarando o acerto como um passo fundamental em sua carreira profissional.

"O que me convenceu é o tamanho do clube, o peso da camisa, por ser um time respeitado no Brasil. É o que todo jogador busca: defender um clube grande, de camisa pesada. Estou muito feliz pelo acerto", concluiu.