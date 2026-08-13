Juan Alano assume camisa 8 do Sport e projeta rápida estreia: "Prometo raça e determinação"

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Novo meia do Leão revelou consulta ao volante Charles, ex-Sport, antes de fechar com a diretoria e comemorou a escolha da camisa 8

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O meia Juan Alano foi apresentado oficialmente como o novo reforço do Sport para a temporada. Na primeira entrevista coletiva, o jogador preferiu adotar um discurso prático, evitando análises sobre suas características táticas e prometendo responder com entrega total dentro das quatro linhas. Em vez de detalhar seu estilo de jogo, o atleta ressaltou o compromisso de entrega total com a camisa leonina.

"O que posso mostrar ao torcedor é dentro de campo. Não gosto de falar das minhas características. Toda a torcida assistirá em campo. Acredito que em breve estarei jogando e o que sempre prometo é muita raça e determinação. Isso nunca irá faltar", garantiu o meio-campista.

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A negociação para sua chegada ao Leão foi ágil e contou com o aval de quem já conhece bem os bastidores do clube. Juan Alano revelou ter buscado informações com um antigo companheiro antes de fechar o acordo com a diretoria rubro-negra.

"Conversei com um amigo meu desde a base, que é o Charles, volante, que passou por aqui em 2019. Me passou boas referências. Quando falei com o Ítalo, foi muito rápido e já disse logo: quero defender o Sport. Peguei boas referências e a experiência que tive nesse ano ajudou bastante na tomada de decisão", destacou.

Camisa 8 do Sport

Além do entusiasmo com o novo projeto, o meia celebrou uma coincidência especial: a escolha da camisa número 8, número que carrega um significado pessoal importante em sua trajetória. Por sinal, o jogador já está regularizado e poder estrear diante do Londrina, nesta sexta-feira (14), na Ilha do Retiro.

"Sobre a camisa 8, que vou vestir aqui no Sport, era um desejo meu, mas não sabia que estava disponível aqui. É o meu número da sorte, muitas coisas boas aconteceram com esse número. Eu tinha até comentado que gostaria. Quando me falaram que tinha a camisa 8 e outro número, eu disse logo que era o 8. Tomara que essas coincidências da vida rendam bons frutos aqui no clube", concluiu o reforço.