fechar
Sport | Notícia

Sport oficializa renovação do zagueiro Marcelo Ajul até o fim de 2028

Prata da casa de 23 anos vive sua temporada de maior sequência no time profissional com 22 partidas e três gols marcados neste ano de 2026

Por Davi Saboya Publicado em 12/08/2026 às 20:35
Marcelo Ajul ao lado do executivo de futebol Ítalo Rodrigues (E)
Marcelo Ajul ao lado do executivo de futebol Ítalo Rodrigues (E) - Paulo Paiva/SCR

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O Sport oficializou a renovação contratual do zagueiro Marcelo Ajul até 31 de dezembro de 2028. Formado nas categorias de base do clube e com forte identificação com a torcida rubro-negra, o defensor de 23 anos teve o novo vínculo selado pouco antes do treinamento na Ilha do Retiro, nesta quarta-feira (12), reunindo a diretoria de futebol, o atleta e seus representantes. A atualização já foi devidamente publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Leia Também

A prorrogação do contrato integra a política da diretoria de valorização dos ativos do clube, movimento semelhante ao realizado recentemente com o atacante Chrystian Barletta.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Natural do Rio de Janeiro, Ajul chegou ao Leão no seu segundo ano de Sub-20, disputou duas edições da Copa São Paulo de Futebol Júnior e passou por períodos de empréstimo, inclusive no futebol exterior, antes de se consolidar no elenco principal.

A temporada de 2026 marca o momento de maior sequência do camisa 3 na equipe profissional. Com 22 partidas disputadas e três gols marcados no ano, o zagueiro comemorou o acerto e ressaltou a ligação construída com o clube ao longo dos últimos cinco anos.

"Sentimento de felicidade. Mais um sonho realizado dentro do Sport. Eu e a minha família já estamos acostumados, são cinco anos de casa. Feliz demais e esperando que, além de 2028, este vínculo seja ainda maior, para que uma bonita história continue sendo construída aqui dentro", declarou o jogador.

Veja também: melhores momentos de Sport 1x1 Cuiabá

 

VEJA MAIS CONTEÚDO

Leia também

Editorial JC: Transporte sem ônibus
BRASIL

Editorial JC: Transporte sem ônibus
Barletta explica golaço pelo Sport e rebate debate sobre falha de Helton Leite: "muito mais mérito meu"
SPORT

Barletta explica golaço pelo Sport e rebate debate sobre falha de Helton Leite: "muito mais mérito meu"

Compartilhe

Tags

Imagem de Davi Saboya

Davi Saboya

Twitter: @davisaboya

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

Siga Davi Saboya