Sport oficializa renovação do zagueiro Marcelo Ajul até o fim de 2028
Prata da casa de 23 anos vive sua temporada de maior sequência no time profissional com 22 partidas e três gols marcados neste ano de 2026
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O Sport oficializou a renovação contratual do zagueiro Marcelo Ajul até 31 de dezembro de 2028. Formado nas categorias de base do clube e com forte identificação com a torcida rubro-negra, o defensor de 23 anos teve o novo vínculo selado pouco antes do treinamento na Ilha do Retiro, nesta quarta-feira (12), reunindo a diretoria de futebol, o atleta e seus representantes. A atualização já foi devidamente publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).
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A prorrogação do contrato integra a política da diretoria de valorização dos ativos do clube, movimento semelhante ao realizado recentemente com o atacante Chrystian Barletta.
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Natural do Rio de Janeiro, Ajul chegou ao Leão no seu segundo ano de Sub-20, disputou duas edições da Copa São Paulo de Futebol Júnior e passou por períodos de empréstimo, inclusive no futebol exterior, antes de se consolidar no elenco principal.
A temporada de 2026 marca o momento de maior sequência do camisa 3 na equipe profissional. Com 22 partidas disputadas e três gols marcados no ano, o zagueiro comemorou o acerto e ressaltou a ligação construída com o clube ao longo dos últimos cinco anos.
"Sentimento de felicidade. Mais um sonho realizado dentro do Sport. Eu e a minha família já estamos acostumados, são cinco anos de casa. Feliz demais e esperando que, além de 2028, este vínculo seja ainda maior, para que uma bonita história continue sendo construída aqui dentro", declarou o jogador.
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