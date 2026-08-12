Barletta revela objetivo após renovação: "Quero botar o Sport onde ele merece"

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Atacante renovou vínculo com o Leão recentemente e afirmou que pretende seguir contribuindo com gols e assistências na busca pelo acesso

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Após renovar contrato com o Sport até julho de 2029, o atacante Chrystian Barletta reforçou que tem um objetivo claro para os próximos anos no clube: ajudar o Leão a retornar à Série A do Campeonato Brasileiro.

Em entrevista concedida ao repórter Leonardo Vasconcelos, da TV Jornal, Barletta falou sobre a renovação, a relação construída com a torcida e o momento individual vivido na temporada. Parte da entrevista foi exibida com exclusividade pelo programa Escrete na Rede, na última terça-feira (11).

Ao falar sobre os planos para a sequência da temporada, o atacante resumiu o principal objetivo: “Quero botar o Sport onde ele merece, na Série A, continuar ajudando, fazendo gols e assistências.”

Barletta destaca identificação com o Sport

A renovação até 2029 também foi relacionada por Barletta ao vínculo que construiu com o clube e com os torcedores. O atacante afirmou que não esperava alcançar uma identificação tão grande com o Sport.

“É muito difícil você conseguir ter uma identificação tão grande com um clube. Nunca imaginei estar vivendo esse momento, ainda mais com essa camisa do Sport, tão pesada. Você nem vê o tempo passar, quando você se dá conta, já está desse tamanho, esse carinho da torcida.”

“Passei por altos e baixos aqui. Mas agradeço o carinho dos torcedores e do clube.”

Barletta vive destaque individual na Série B

A declaração acontece em um momento de destaque individual do atacante. Barletta é um dos principais jogadores do Sport na temporada e tem participação importante na campanha da equipe na Série B.

Na competição, o jogador soma nove gols e aparece como o quinto maior goleador da Série B de 2026. O artilheiro é Mikael, com 14 gols.

Além dos gols, Barletta lidera o Sport em participações diretas para gols na competição. São três assistências e 12 participações em gols.

“Eu sempre busco melhorar meus números individuais, mas, com o time indo bem, o individual realça. Quando o coletivo dá certo, as peças individuais vão aparecendo mais”, disse Barleta.

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Atacante tem aproveitamento superior ao artilheiro em finalizações

Os números apresentados também mostram a eficiência de Barletta nas finalizações. Enquanto Mikael precisou de 72 finalizações para marcar 14 gols na Série B, Barletta balançou as redes nove vezes em 45 finalizações.

O jogador também foi decisivo nas cobranças de bola parada. Na Série B, marcou seis gols em seis cobranças.

Considerando toda a temporada, Barletta soma 12 gols e sete assistências em 33 partidas pelo Sport.

Barletta marcou o gol da vitória sobre o Vila Nova

O bom momento do atacante também aparece nos resultados recentes do Sport. Barletta foi o autor do gol da vitória por 1 a 0 sobre o Vila Nova, fora de casa, no último jogo da equipe pela Série B.

O resultado ajudou o Sport na disputa pelo acesso e reforçou a participação de Barletta no momento da equipe na competição.