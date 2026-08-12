Barletta explica golaço pelo Sport e rebate debate sobre falha de Helton Leite: "muito mais mérito meu"

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Atacante marcou o gol da vitória sobre o Vila Nova com chute por cobertura e afirmou que Helton Leite estava bem posicionado no lance

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Chrystian Barletta foi o protagonista da vitória do Sport por 1 a 0 sobre o Vila Nova, pela Série B. O atacante marcou um golaço de fora da área para garantir os três pontos ao Leão.

Em entrevista exclusiva ao repórter Leonardo Vasconcelos, da TV Jornal, Barletta explicou a finalização que gerou debate sobre a possibilidade de defesa do goleiro Helton Leite.

O lance começou ainda no campo de defesa. Barletta arrancou com a bola, avançou em velocidade e, já de longa distância, na intermediária, percebeu o goleiro do Vila Nova adiantado. De canhota, tentou a finalização por cobertura.

O chute foi tão preciso que Helton Leite não conseguiu se mover para tentar a defesa. O goleiro apenas acompanhou a trajetória da bola antes de vê-la entrar.

Barletta explica como acertou o golaço

Em entrevista ao repórter Leonardo Vasconcelos, da TV Jornal, exibida pelo programa Escrete na Rede, Barletta contou como executou a finalização. Segundo o atacante, ele tentou acertar a bola com força e acabou encontrando o único caminho possível para superar o goleiro.

“Peguei de peito de pé. Fui muito feliz, porque eu queria pegar forte e não imaginava que ela fosse fazer aquele caminho até chegar ao gol. Foi o único lugar que ela passaria pelo Helton Leite estar adiantado. Se eu chutasse de chapa ou cruzado, ele pegaria, porque estava muito bem posicionado.”

Para Barletta, o gol foi resultado principalmente da qualidade da finalização, e não de um erro do goleiro do Vila Nova.

“Então foi muito mais mérito meu do que demérito dele. É muito difícil um jogador acertar um chute daquele, por isso acredito que ele tenha sido pego de surpresa desse jeito.”

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Foi falha de Helton Leite? Barletta discorda

O gol gerou discussão sobre se Helton Leite poderia ter evitado a finalização. Barletta, porém, rejeitou a avaliação de que o goleiro teria cometido uma falha no lance. O atacante argumentou que o posicionamento do goleiro era adequado e que a distância da finalização aumentava a dificuldade da defesa.

“Eu não concordo com quem está falando que foi 'frango' dele. Acho que, se ele estivesse mal posicionado, eu falaria, mas ele não estava. Como eu falei, se a bola fosse em qualquer outro lugar, ele tinha grandes chances de pegar, porque eu estava muito longe.”

Barletta ainda afirmou que considera difícil repetir uma finalização semelhante ao longo da carreira e voltou a destacar a precisão do chute.

“Nem se ele pulasse, eu acho. Foi um chute muito bem batido, vou fazer pouquíssimos gols iguais a esse na minha carreira. Os caras que falarem que foi frango da parte dele, eu acho que ou é torcedor ou ficou bravo, não tem muita explicação.”

Golaço iguala melhor marca de Barletta no Sport

Além de garantir a vitória do Sport, o gol teve peso nos números individuais do atacante. Vivendo uma grande temporada, Barletta chegou a 19 participações em gols pelo clube.

A marca iguala o melhor desempenho do jogador pelo Sport em uma temporada. Em 2024, Barletta também havia alcançado 19 participações em gols.

O atacante vem sendo um dos principais nomes do Sport na temporada e novamente foi decisivo para a equipe, desta vez com uma finalização de longa distância que garantiu a vitória fora de casa.