Sport recupera certidão de regularidade fiscal federal após oito anos e avança em processo de Recuperação Judicial

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Sem conseguir emitir o documento desde 2018, clube cumpre exigência crucial para o prosseguimento da Recuperação Judicial e reestruturação financeira

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O Sport alcançou um marco histórico em sua reestruturação financeira, fiscal e institucional nesta terça-feira (11). O clube obteve a renovação de sua Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida conjuntamente pela Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

O documento, que tem validade até 7 de fevereiro de 2027 e possui os mesmos efeitos jurídicos de uma certidão negativa, volta às mãos do Leão após quase oito anos de irregularidade, condição que perdurava desde 2018.

A recuperação da adimplência tributária representa um avanço crucial no processo de Recuperação Judicial do clube. Como a legislação exige a comprovação da regularidade fiscal para a concessão da recuperação, o documento elimina uma importante vulnerabilidade jurídica e garante maior segurança, estabilidade e previsibilidade ao processo de reorganização do passivo rubro-negro, beneficiando diretamente o Sport, seus credores e parceiros.

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De acordo com o vice-presidente jurídico do clube, Lucas Leite, a conquista legitima o modelo de gestão adotado pela atual diretoria.

“A obtenção da Certidão Federal Positiva com efeitos negativos representa um marco histórico para o Sport Club do Recife. Depois de oito anos de irregularidade, agora o clube tem sua condição plenamente regular perante a Fazenda Nacional. Passamos uma mensagem para o nosso associado, torcida e para o mercado de que o Sport tem sido gerido de forma séria, com responsabilidade financeira e atenção às contas”, destacou o dirigente.

Capacidade do Sport

Apesar de não significar o fim dos passivos, o documento atesta que as obrigações tributárias do clube estão juridicamente regulares perante a União.

Na prática, a certidão amplia a capacidade de atuação do Sport em contratações, convênios e operações financeiras, reforçando a governança e a credibilidade institucional da marca perante patrocinadores, investidores e órgãos públicos.

O clube ainda ressaltou que a emissão da certidão não encerra o processo de reconstrução, mas demonstrou o cumprimento das medidas concretas e reforçou o compromisso contínuo com a disciplina e a sustentabilidade do clube dentro e fora de campo.