Sport pode aproveitar sequência contra times da zona de rebaixamento para voltar ao G-6 da Série B

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Com 32 pontos, equipe pernambucana está a um ponto do G-6 e terá três adversários que atualmente ocupam posições no Z-4; saiba mais

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O Sport terá uma sequência importante para tentar subir na classificação da Série B. Nas próximas três rodadas, o time pernambucano enfrentará Londrina, Avaí e América-MG, adversários que atualmente estão na zona de rebaixamento da competição.

Com 32 pontos em 21 partidas, o Sport ocupa a nona colocação e está a apenas um ponto do G-6. O sexto colocado é o Novorizontino, com 33 pontos. Goiás e Atlético-GO também somam 32 pontos e aparecem à frente pelo número de vitórias.

Próximos jogos do Sport na Série B

14/08: Sport x Londrina — 20h30 — Ilha do Retiro;

Sport x Londrina — 20h30 — Ilha do Retiro; 19/08: Avaí x Sport — 19h30 — Ressacada;

Avaí x Sport — 19h30 — Ressacada; 24/08: Sport x América-MG — 19h30 — Ilha do Retiro;

Sport x América-MG — 19h30 — Ilha do Retiro; 28/08: Grêmio Novorizontino x Sport — horário a definir;

Grêmio Novorizontino x Sport — horário a definir; 04/09: Ceará x Sport — horário a definir.

Sport vem de vitória e busca sequência positiva

O Sport encerrou uma sequência de resultados sem vitória ao bater o Vila Nova por 1 a 0. Antes disso, a equipe havia empatado cinco partidas consecutivas entre junho e julho e perdido duas.

Nos últimos dez jogos, o Sport registra uma vitória, seis empates e três derrotas. Apesar do número elevado de empates, a campanha apresenta apenas três derrotas em 21 rodadas, além de sete vitórias e 11 igualdades.

O resultado contra o Vila Nova manteve o Sport com 32 pontos e próximo do grupo que garante classificação para a próxima fase. O desafio agora é aproveitar os confrontos contra equipes do Z-4 para somar pontos e avançar na tabela.

Londrina vive sequência sem vencer

O primeiro adversário do Sport será o Londrina, que ocupa a 17ª posição, com 20 pontos em 21 partidas. A equipe paranaense vem de derrota por 1 a 0 para o Goiás, na Serrinha.

A última vitória do Londrina aconteceu no início de julho, quando goleou o CRB por 5 a 0. Desde então, foram cinco partidas sem vencer, com dois empates e três derrotas.

As três derrotas mais recentes foram consecutivas, incluindo o revés diante do Goiás na rodada anterior ao confronto com o Sport.

Avaí terá dois jogos antes de receber o Sport

O Avaí aparece na 18ª colocação, com 20 pontos em 20 partidas. A equipe catarinense também chega ao confronto direto após uma derrota por 1 a 0, neste caso para o Juventude.

Antes de receber o Sport na Ressacada, no dia 19 de agosto, o Avaí ainda terá dois compromissos pela Série B. O time enfrentará o CRB em casa e depois visitará o Operário-PR.

Com uma partida a menos que a maioria dos concorrentes, o Avaí tem cinco vitórias, cinco empates e dez derrotas na competição.

América-MG tenta reagir após campanha ruim

O terceiro adversário do Sport será o América-MG, atualmente na 19ª colocação, com 11 pontos. A equipe mineira tem apenas duas vitórias em 21 partidas e soma cinco empates e 14 derrotas.

O América-MG permaneceu na última posição durante 16 rodadas consecutivas e deixou o posto apenas duas rodadas atrás. Mesmo assim, continua dentro da zona de rebaixamento.

Nos últimos dez jogos, o retrospecto do América-MG é de seis derrotas, duas vitórias e dois empates.

Sport está a um ponto do G-6

A tabela mostra como o Sport está próximo da zona de classificação. Com 32 pontos, o time tem apenas um ponto a menos que o Novorizontino, sexto colocado.

5º — Vila Nova: 34 pontos;

34 pontos; 6º — Novorizontino: 33 pontos;

33 pontos; 7º — Goiás: 32 pontos;

32 pontos; 8º — Atlético-GO: 32 pontos;

32 pontos; 9º — Sport: 32 pontos;

32 pontos; 10º — Athletic Club: 31 pontos.

Sport terá sequência contra Novorizontino e Ceará

Após os três confrontos contra equipes que estão atualmente na zona de rebaixamento, o Sport terá pela frente o Grêmio Novorizontino, que ocupa a sexta posição com 33 pontos, e o Ceará, atualmente em 16º, com 25 pontos.

O duelo contra o Novorizontino será fora de casa, em 28 de agosto. Na rodada seguinte, em 4 de setembro, o Sport visitará o Ceará.