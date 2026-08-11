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Fora dos planos de Dal Pozzo, Yago Felipe encaminha saída do Sport rumo à Chapecoense

Com poucas oportunidades na Ilha do Retiro, volante pediu para o rescindir vínculo antecipadamente e deve reforçar a equipe catarinense

Por Davi Saboya Publicado em 11/08/2026 às 18:55
Yago Felipe, meia, em entrevista coletiva no Sport
Yago Felipe, meia, em entrevista coletiva no Sport - Paulo Paiva/SCR

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A trajetória de Yago Felipe com a camisa do Sport está prestes a chegar ao fim. Sem espaço na equipe comandada por Gilmar Dal Pozzo, o meio-campista, de 31 anos, negocia sua saída do Leão e tem como destino provável a Chapecoense, atual lanterna do Brasileirão, onde chegará para encorpar o elenco no combate contra a degola.

Os sinais do desligamento iminente se intensificaram nos últimos dias ao ficar de fora da relação de atletas no triunfo sobre o Vila Nova.

Anteriormente, o jogador já vinha sendo utilizado no grupo dos suplentes sem perspectiva de aproveitamento, contexto que o levou a procurar a cúpula rubro-negra para expressar a intenção de encerrar o contrato, válido originalmente até o fim de novembro, de forma antecipada.

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Anunciado como reforço para este ano, o atleta somou 31 aparições pelo clube pernambucano ao longo do ano de 2026, com 21 escalações no time inicial e um único gol assinalado, durante a disputa do certame estadual.

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Pela Série B, o volante entrou em campo 16 vezes, metade como titular, tendo vestindo as cores do Sport pela última vez no dia 27 de julho, na igualdade por 1x1 diante do Cuiabá, válida pela 20ª rodada da Série B.

Novo reforço do Sport

Após ter anunciado a contratação do meia Juan Alano, o Sport deve confirmar em breve uma nova contratação para o setor. A direção rubro-negra segue ativa no mercado, já que a janela de transferências acaba apenas no dia 11 de setembro.

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Davi Saboya

Twitter: @davisaboya

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

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