Fora dos planos de Dal Pozzo, Yago Felipe encaminha saída do Sport rumo à Chapecoense

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Com poucas oportunidades na Ilha do Retiro, volante pediu para o rescindir vínculo antecipadamente e deve reforçar a equipe catarinense

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A trajetória de Yago Felipe com a camisa do Sport está prestes a chegar ao fim. Sem espaço na equipe comandada por Gilmar Dal Pozzo, o meio-campista, de 31 anos, negocia sua saída do Leão e tem como destino provável a Chapecoense, atual lanterna do Brasileirão, onde chegará para encorpar o elenco no combate contra a degola.

Os sinais do desligamento iminente se intensificaram nos últimos dias ao ficar de fora da relação de atletas no triunfo sobre o Vila Nova.

Anteriormente, o jogador já vinha sendo utilizado no grupo dos suplentes sem perspectiva de aproveitamento, contexto que o levou a procurar a cúpula rubro-negra para expressar a intenção de encerrar o contrato, válido originalmente até o fim de novembro, de forma antecipada.

Anunciado como reforço para este ano, o atleta somou 31 aparições pelo clube pernambucano ao longo do ano de 2026, com 21 escalações no time inicial e um único gol assinalado, durante a disputa do certame estadual.

Pela Série B, o volante entrou em campo 16 vezes, metade como titular, tendo vestindo as cores do Sport pela última vez no dia 27 de julho, na igualdade por 1x1 diante do Cuiabá, válida pela 20ª rodada da Série B.

Novo reforço do Sport

Após ter anunciado a contratação do meia Juan Alano, o Sport deve confirmar em breve uma nova contratação para o setor. A direção rubro-negra segue ativa no mercado, já que a janela de transferências acaba apenas no dia 11 de setembro.