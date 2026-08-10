Sport oficializa a contratação do meia Juan Alano, ex-Ceará

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O jogador, que já disputou 27 partidas nesta temporada, já passou por exames médicos e avaliações físicas, assinando contrato até fevereiro de 2027

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O Sport confirmou a contratação do meia Juan Alano, ex-Ceará. O anúncio foi feito por meio das redes sociais, na noite desta segunda-feira (10), e as partes assinaram o até o mês de fevereiro de 2027. O mais novo reforço do Leão já está integrado ao elenco do técnico Gilmar Dal Pozzo.

“Muito feliz pela oportunidade de chegar ao Sport. Fui recebido muito bem e a vontade de começar a poder ajudar os meus companheiros é enorme. Darei o máximo de mim para somar e conquistarmos os nossos objetivos pelo clube", afirmou Alano, nas primeiras palavras como novo jogador do Sport.

Juan Alano, de 29 anos, que também atua pelas pontas, acumula 27 partidas, três gols e uma assistência na atual temporada pelo Ceará. O jogador tem no currículo passagens por Internacional e Coritiba, além de experiência no futebol japonês, onde defendeu o Gamba Osaka e o Kashima Antlers.

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Até o momento, na janela de transferências do meio desta temporada, o Sport já oficializou as contratações do o lateral-direito Claudinho, o zagueiro Kayky Almeida, o volante Willian Oliveira, o meia Diego Hernández e o atacante Dudu Teodora, além de Juan Alano nesta segunda.

Próximo jogo do Sport

Depois de vencer o Vila Nova e encerra o jejum, o próximo jogo do Sport acontece nesta sexta-feira (14). O Leão recebe o Londrina, às 20h30 (de Brasília), no estádio da Ilha do Retiro, em jogo válido pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Na classificação, o clube rubro-negro ocupa a 9ª colocação com 32 pontos, um a menos que o Novorizontino que abre o G-6 na 6ª colocação. Em caso de vitória sobre o Londrina, o Leão pode voltar para a zona de classificação, dependendo de uma combinação de resultados.