Sport oficializa a contratação do meia Juan Alano, ex-Ceará
O jogador, que já disputou 27 partidas nesta temporada, já passou por exames médicos e avaliações físicas, assinando contrato até fevereiro de 2027
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O Sport confirmou a contratação do meia Juan Alano, ex-Ceará. O anúncio foi feito por meio das redes sociais, na noite desta segunda-feira (10), e as partes assinaram o até o mês de fevereiro de 2027. O mais novo reforço do Leão já está integrado ao elenco do técnico Gilmar Dal Pozzo.
“Muito feliz pela oportunidade de chegar ao Sport. Fui recebido muito bem e a vontade de começar a poder ajudar os meus companheiros é enorme. Darei o máximo de mim para somar e conquistarmos os nossos objetivos pelo clube", afirmou Alano, nas primeiras palavras como novo jogador do Sport.
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Juan Alano, de 29 anos, que também atua pelas pontas, acumula 27 partidas, três gols e uma assistência na atual temporada pelo Ceará. O jogador tem no currículo passagens por Internacional e Coritiba, além de experiência no futebol japonês, onde defendeu o Gamba Osaka e o Kashima Antlers.
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Até o momento, na janela de transferências do meio desta temporada, o Sport já oficializou as contratações do o lateral-direito Claudinho, o zagueiro Kayky Almeida, o volante Willian Oliveira, o meia Diego Hernández e o atacante Dudu Teodora, além de Juan Alano nesta segunda.
Próximo jogo do Sport
Depois de vencer o Vila Nova e encerra o jejum, o próximo jogo do Sport acontece nesta sexta-feira (14). O Leão recebe o Londrina, às 20h30 (de Brasília), no estádio da Ilha do Retiro, em jogo válido pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
Na classificação, o clube rubro-negro ocupa a 9ª colocação com 32 pontos, um a menos que o Novorizontino que abre o G-6 na 6ª colocação. Em caso de vitória sobre o Londrina, o Leão pode voltar para a zona de classificação, dependendo de uma combinação de resultados.