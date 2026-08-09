Dal Pozzo dedica vitória à diretoria e jogadores e pede "bandeira da paz" à torcida do Sport

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Técnico valorizou respaldo recebido durante sequência negativa e afirmou que próximo passo é recuperar força da equipe na Ilha do Retiro

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Gilmar Dal Pozzo aproveitou a vitória do Sport por 1x0 sobre o Vila Nova, neste sábado (8), para valorizar quem bancou sua permanência no comando da equipe durante a sequência sem triunfos na Série B. O treinador dedicou o resultado à diretoria e aos jogadores e, de olho no próximo compromisso em casa, pediu uma "bandeira da paz" à torcida rubro-negra.

Com gol de Chrystian Barletta, o Leão encerrou o jejum, chegou aos 32 pontos em 21 jogos e subiu para a sétima colocação, ficando a dois pontos do sexto colocado.

"Queria dedicar essa vitória para a torcida do Sport e especialmente para a diretoria, que sustentou o trabalho. Houve também um pedido dos atletas pela continuidade, porque eles tinham convicção de que o trabalho estava sendo bem realizado", afirmou.

Dal Pozzo destacou que a vitória também representa uma resposta ao momento de pressão vivido nas últimas semanas.

"O mês passado foi muito difícil para o torcedor do Sport, mas com certeza foi para nós também. Dentro dessa oscilação, saímos mais fortalecidos para a sequência da competição."

Na análise da partida, Dal Pozzo ressaltou principalmente a organização defensiva. Segundo ele, a comissão técnica aproveitou o período desde o empate contra o Cuiabá para corrigir problemas que vinham se repetindo.

O treinador citou especialmente a defesa em cruzamentos. Dos oito gols sofridos recentemente, cinco aconteceram em jogadas aéreas.

"A gente trabalhou muito essa estratégia, principalmente na parte defensiva, controlando o jogo por dentro e fechando os espaços. Também corrigimos o lado de campo, onde os adversários estavam encontrando cruzamentos", explicou.

Para Dal Pozzo, o Sport poderia ter construído uma vantagem maior ainda no primeiro tempo.

"Fizemos o gol logo no início e isso desestabilizou o adversário. Tivemos três ou quatro contra-ataques e, com um pouco mais de frieza no último passe, poderíamos ter feito o segundo e até o terceiro."

"Bandeira da paz" com a torcida

Depois de voltar a vencer fora de casa, Dal Pozzo afirmou que a prioridade agora é mudar o desempenho do Sport na Ilha do Retiro.

O treinador reconheceu as críticas recebidas durante o período sem vitórias e fez um apelo aos rubro-negros.

"Talvez eu tenha sido o profissional mais visado pelo torcedor neste último mês, e eu assumo essa responsabilidade. Sei da dor do torcedor, mas quero estender uma bandeira da paz neste momento", declarou.

Segundo Dal Pozzo, recuperar a conexão com as arquibancadas será fundamental para o Sport transformar a vitória sobre o Vila Nova em uma sequência positiva.

"Ainda estamos devendo em casa. Precisamos mudar esse cenário e ter essa conexão. Sei o quanto a torcida do Sport é importante para impulsionar a equipe e buscar essa segunda vitória."

Com 32 pontos, o Sport volta a se aproximar da zona de classificação e tenta agora aproveitar o próximo compromisso na Ilha do Retiro, contra o Londrina, na sexta (14), para diminuir ainda mais a distância para o G-6.