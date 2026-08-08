Sport vence o Vila Nova fora de casa e encerra jejum de nove jogos na Série B

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Triunfo no Oba marca a primeira vitória de Gilmar Dal Pozzo desde o retorno ao Sport e coloca o time provisoriamente na sétima posição

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O Sport venceu o Vila Nova por 1 a 0 neste sábado (8), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia, pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O gol foi marcado por Barletta, logo no início da partida.

O resultado teve peso especial para o clube pernambucano: além de representar a primeira vitória de Gilmar Dal Pozzo desde que o treinador retornou ao comando da equipe, o triunfo encerrou uma sequência de nove jogos sem vencer.

Antes da partida, o Leão acumulava sete empates e duas derrotas no período sem triunfos. A vitória sobre o Vila Nova também colocou fim à invencibilidade do time goiano como mandante nesta edição da Série B. Até então, o adversário ainda não havia sido derrotado em casa na competição.

O resultado levou o Leão provisoriamente à sétima colocação, com 32 pontos, três posições acima da posição que ocupava antes da rodada. O Vila Nova permanece provisoriamente em quinto lugar, com 34 pontos.

O Sport volta a campo na próxima sexta-feira (14), às 20h30, quando recebe o Londrina na Ilha do Retiro. O Vila Nova, por sua vez, terá um compromisso fora de casa. O time goiano enfrenta o Atlético-GO no próximo sábado (15), às 16h.

Barletta marca no primeiro tempo

O Sport começou melhor e precisou de apenas cinco minutos para abrir o placar. Barletta recebeu espaço e arriscou de fora da área. O chute ganhou altura e encobriu o goleiro Helton Leite, colocando o Leão em vantagem.

Depois do gol, o time pernambucano continuou controlando as ações e encontrou espaços principalmente nos contra-ataques. Diego Hernández e Perotti tiveram oportunidades para ampliar a vantagem antes do intervalo.

O Vila Nova tentou responder com o avanço das linhas. Janderson apareceu em uma finalização de fora da área, enquanto André Luís também buscou espaços no ataque. Na reta final da primeira etapa, porém, o Sport voltou a ameaçar.

Clayson obrigou Helton Leite a trabalhar em uma boa defesa. Do outro lado, Higor arriscou de longe, a bola desviou e exigiu uma grande intervenção de Thiago Couto.

Vila Nova aumenta pressão, mas Sport segura resultado

O time goiano voltou do intervalo com postura mais ofensiva e passou a ocupar o campo de ataque. Logo nos primeiros minutos, Marquinhos Gabriel cobrou uma falta lateral diretamente para o gol, mas Thiago Couto fez uma grande defesa.

Com o avanço da segunda etapa, o Vila Nova aumentou a pressão. Janderson levou perigo, e Douglas Mendes teve uma oportunidade de cabeça após cobrança de escanteio. Dellatorre também quase marcou um golaço ao arriscar uma finalização do meio-campo.

Nos minutos finais, o time da casa insistiu nas bolas paradas. Dudu cobrou uma falta que parou na barreira, enquanto Marquinhos Gabriel também tentou em uma cobrança direta.

O Sport, porém, conseguiu resistir à pressão até o fim dos acréscimos e confirmou uma vitória importante fora de casa.

Ficha do jogo - Vila Nova x Sport

Vila Nova

Helton Leite; Nathan Camargo, Douglas Mendes (Tiago Pagnussat), Breno Bora e Higor Luiz; João Vieira, Higor Meritão e M. Gabriel; É. Galdino (Dellatorre), Janderson (Emerson Urso) e André Luís. Técnico: Guto Ferreira.

Sport

Thiago Couto; Augusto Pucci (Claudinho), Marcelo Ajul, Kayky Almeida e Felipinho; Zé Gabriel (Pedro Martins), Willian Oliveira e Diego Hernández (Dudu Teodora); Clayson (Marlon Douglas), Barletta e Perotti (Benevenuto). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.