Vila Nova x Sport ao vivo (08/08): onde assistir, horário e escalações

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Leão chega na 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro com jejum de nove jogos e sem o primeiro triunfo na segunda passagem de Dal Pozzo

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Pressionado, o Sport visita o Vila Nova, neste sábado (8), às 16h (de Brasília), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (Oba), em Goiânia-GO. O duelo é válido pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Leão não vence há jogos e ainda não conquistou um triunfo desde que o técnico Gilmar Dal Pozzo retornou ao clube.

Na classificação, o time rubro-negro ocupa a 10ª colocação com 29 pontos, quatro a menos que o Novorizontino, que abre o G-6 na 6ª colocação. Já o Vila Nova integra a zona de classificação com 34 pontos.

Ambos os clubes não venceram na última rodada. Enquanto o Sport ficou no empate em casa por 1x1 com o Cuiabá, o time de Goiás perdeu pelo placar de 2x0 para o CRB, em Maceió.

Leão

A grande novidade no time titular do Sport deve ser o volante Willian Oliveira. Recém-contratado, já deve integrar o meio-campo ao lado de Zé Gabriel Diego Hernández. Na zaga, tentando encontrar a melhor dupla, o técnico Gilmar Dal Pozzo deve optar por Marcelo Ajul, que pode ter o contrato renovado, e Kayky Almeida, contratado nesta janela de transferências.

“Trabalhamos bastante, fizemos treinos em que ajustamos muito detalhes e sabemos muito bem a postura que precisamos ter nessa partida para que o Sport consiga a vitória diante do Vila Nova. Entraremos determinados e com foco total nos três pontos", afirmou o atacante Barletta.

Vale lembrar que o volante Fábio Matheus e o meia Biel estão vetados pelo departamento médico. O primeiro, por sinal, só retorna na próxima temporada. Yago Felipe também ficou fora da lista de relacionados, só que por opção de Dal Pozzo.

Recém-contratados, o goleiro Brenno e o volante Murilo Rhikman já pode aparecer no banco de reservas. Ambos estão regularizados.

Adversário

O Sport irá reencontrar velhos conhecidos no jogo contra o Vila Nova. São eles: o técnico Guto Ferreira, campeão pernambucano em 2019 e com acesso à Série A no mesmo, o lateral Igor Cariús e o meia Marquinhos Gabriel. Todos já passaram pela Ilha do Retiro e vestiram a camisa rubro-negra.

Onde assistir ao vivo

O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou uma super jornada esportiva para o jogo do Sport pela Série B. A transmissão estará disponível no canal da emissora no Youtube, além do aplicativo JC PE. Na telinha, a partida será exibida pelos canais Disney+ (streaming).

Ficha do jogo - Vila Nova x Sport

Vila Nova

Helton Leite; Igor Cariús, Douglas Mendes, Breno Bora e Higor; Higor Meritão, João Vieira e Marquinhos Gabriel; Dodô, Dellatorre e Janderson. Técnico: Guto Ferreira.

Sport

Thiago Couto; Augusto Pucci, Marcelo Ajul, Kayky Almeida e Felipinho; Zé Gabriel, Willian Oliveira e Diego Hernández; Clayson, Barletta e Perotti. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.