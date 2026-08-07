Presidente do Sport publica nota oficial para rebater críticas, detalhar finanças e cobrar "responsabilidade política"

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Além dos problemas financeiros, o clube rubro-negro tem convivido em campo com um jejum de nove jogos na Série B do Campeonato Brasileiro

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Em meio à pressão pelos resultados na Série B e ao clima político acirrado nos bastidores, o presidente do Sport reagiu publicamente. Em uma extensa nota oficial, o mandatário rubro-negro fez um balanço dos primeiros 232 dias de seu mandato de transição, defendeu os processos adotados pela atual gestão, detalhou as finanças do clube, deu explicações sobre a venda da joia Zé Lucas e cobrou uma postura mais responsável da oposição.

Resposta à oposição e cenário político

Logo na abertura, o presidente reconheceu o direito de fiscalização dos grupos políticos, mas alertou contra o uso do momento conturbado para antecipar o debate eleitoral e construir narrativas parciais.

"A democracia do Sport assegura a qualquer grupo político o direito de fiscalizar, cobrar e divergir. Esse direito é legítimo e deve ser respeitado. Mas a crítica responsável precisa considerar o quadro completo, e não apenas a parte que melhor serve a uma narrativa eleitoral. (...) A fiscalização fortalece o Sport; a antecipação eleitoral o enfraquece."

Balanço em campo e meta na Série B



Admitindo a insatisfação com a campanha no Campeonato Brasileiro da Série B e com as eliminações nas copas, o dirigente fez questão de contextualizar o retrospecto recente e destacou a conquista do Campeonato Pernambucano.

"A atual gestão completa hoje 232 dias de um mandato de transição de apenas 379 dias. Não escondemos que o desempenho recente na Série B está abaixo do que desejamos. Também não tratamos como normais as eliminações nas competições de mata-mata. (...) Isso, entretanto, não autoriza que se apague o restante da temporada. O Sport conquistou o tetracampeonato pernambucano, chegou à semifinal da Copa do Nordeste e realmente fomos eliminados na quarta fase da Copa do Brasil."

A 'herança' e o choque de gestão



Para justificar o ponto de partida da atual diretoria, o mandatário listou o cenário caótico encontrado no início da temporada e detalhou as medidas administrativas implantadas para sanar as contas e reestruturar o Leão.

"O Sport começou em 2026 rebaixado, com mais de R$ 70 milhões em dívidas vencidas, aproximadamente R$ 24 milhões em salários atrasados e R$ 27 milhões em aquisições de atletas. Havia apenas sete jogadores na composição inicial do elenco... Em pouco mais de sete meses, foram implantados centros de custo, gestores responsáveis por orçamento, indicadores de desempenho, controles financeiros e novos processos de contratação e compliance. Houve redução superior a 60% na folha recorrente..."

Transparência e melhorias estruturais



Respondendo às críticas de que o Portal da Transparência seria apenas uma "fachada", o presidente reconheceu a necessidade de atualização constante, mas listou as ações já públicas e destacou reformas patrimoniais na sede, CT e Ilha do Retiro.

"A crítica à atualização do Portal da Transparência merece atenção e correção. Informações desatualizadas devem ser updated. Mas chamar o portal de 'fachada' ignora a publicação do panorama financeiro herdado, dos relatórios de jogos, borderôs, dados de público, movimentações de atletas... Transparência não é uma peça de propaganda: é um processo permanente, que precisa ser continuamente aperfeiçoado."

Bastidores e valores da venda de Zé Lucas



Um dos temas mais sensíveis abordados foi a negociação do prata da casa Zé Lucas. O dirigente detalhou as recusas a propostas do Botafogo e Flamengo até fechar o acordo final com o Cruzeiro, que envolveu compensação financeira e os direitos do atleta Murilo.

"O Botafogo apresentou um modelo condicionado a metas, que foi recusado. O Flamengo offered € 1 milhão por 10% dos direitos econômicos, proposta igualmente rejeitada. O Cruzeiro iniciou a negociação oferecendo US$ 4 milhões por 60%. Após cinco horas de tratativas, a gestão elevou a parte financeira para US$ 5 milhões, acrescentou R$ 1 milhão de compensação, preservou 20% dos direitos econômicos de Zé Lucas e adquiriu 35% de Murilo... O Sport receberá aproximadamente R$ 26,5 milhões no curto prazo..."

O presidente do Sport também relembrou o caso da venda de Pedro Lima para comparar as condições operacionais reais de mercado.

"O valor efetivamente recebido pelo Sport na venda de Pedro Lima foi bem diferente do montante total divulgado para a operação. Além disso, existe uma cobrança superior a R$ 10 milhões por parte de seus representantes, atualmente discutida judicialmente."

Posição cautelosa sobre SAF e Retrofit da Ilha



Sobre dois dos assuntos mais aguardados pela torcida, o projeto de modernização do estádio e a transformação em Sociedade Anônima do Futebol, a nota adotou um tom de cautela, afastando soluções imediatistas em momentos de crise.

"O retrofit foi estimado em aproximadamente R$ 620 milhões, e o que existe até agora é uma viabilidade preliminar aprovada pela Prefeitura, não um projeto executivo concluído nem financiamento contratado. (...) O mesmo vale para a SAF. Ela não é um empréstimo de emergência nem uma palavra capaz de resolver problemas históricos. Envolve patrimônio, controle, avaliação econômica e o futuro do clube."

Auditoria e convocação à união



Por fim, o mandatário informou que uma consultoria externa analisa as contas relativas ao ano de 2025 (com conclusão entre o fim de agosto e início de setembro) e fez um apelo para que as disputas políticas internas sejam pausadas em prol da estabilidade do Sport.

"O Sport precisa parar de esconder seus problemas debaixo do tapete, mas também precisa parar de transformar cada dificuldade em instrumento de disputa política. Neste momento, a política deveria estar em segundo plano. (...) O Sport é maior do que qualquer grupo, qualquer gestão e qualquer eleição."