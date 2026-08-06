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Sport negocia a contratação do meia Juan Alano, que pertence ao Ceará

O jogador, de 29 anos, pode ser o novo reforço do Leão para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Vozão aceitou acordo por empréstimo

Por Davi Saboya Publicado em 06/08/2026 às 20:48
Juan Alano, meia, em ação pelo Ceará
Juan Alano, meia, em ação pelo Ceará - Juan Alano/Ceará

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O Sport pode contratar o meia Juan Alano, de 29 anos, que defende atualmente o Ceará. O Vozão já aceitou a negociação e as partes estão próximos de selar um acordo por empréstimo até o final da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador também atua como ponta no ataque.

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Juan Alano já disputou 12 partidas pela Segunda Divisão e está "no limite" da quantidade de jogos para não vestir a camisa de outro clube da mesma competição. No currículo, o meia ainda acumula passagens por Gamba Osaka, Kashima Antlers, Coritiba e Internacional, clube que o projetou para o cenário nacional.

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Em contrapartida, as tratativas do Sport para acertar com o atacante Guilherme Castilho foram encerradas. De acordo com apuração do repórter Walleys Santos, da Rádio Jornal, o atual clube dele, o mexicano Juarez, solicitou uma compensação financeira que não está dentro do orçamento do Leão.

Assim, a negociação de Castilho seguiu o mesmo desfecho dos atacantes Tiquinho Soares e Yan Sasse.

Até o momento, o Sport fechou sete contratações para a atual janela de transferências, que fecha no dia 11 sete setembro. Foram elas: o goleiro Brenno, o lateral-direito Claudinho, o zagueiro Kayky Almeida, os volantes Willian Oliveira e Murilo Rikhman, o meia-atacante Diego Hernández e o atacante Dudu Teodora.

Próximo jogo do Sport

O Sport entra em campo para enfrentar o Vila Nova, neste sábado (8), às 17h (de Brasília), no estádio Oba, em Goiás. O duelo é válido pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Leão ocupa a 10ª colocação com 29 pontos e não sente o "sabor" da vitória há nove rodadas.

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Davi Saboya

Twitter: @davisaboya

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

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