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Willian Oliveira rejeita rótulo de salvador, e Murilo destaca versatilidade no Sport

Volantes reforçam o meio-campo rubro-negro em momentos diferentes da carreira e chegam com o objetivo de ajudar o Leão a voltar à Série A

Por Thiago Wagner Publicado em 05/08/2026 às 8:12
Imagem da apresentação de Willian Oliveira
Imagem da apresentação de Willian Oliveira - Paulo Paiva/SCR

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Os volantes Willian Oliveira e Murilo Rikhman chegam ao Sport com perfis distintos, mas com o mesmo discurso: contribuir para a reação da equipe na Série B. Apresentados nessa terça-feira (4), os dois volantes destacaram a responsabilidade de defender o clube e o objetivo de recolocar o Leão na elite do futebol brasileiro.

De volta à Ilha do Retiro depois de 12 anos, Willian afirmou que não chega para resolver sozinho os problemas da equipe. Aos 33 anos, o jogador aposta na experiência acumulada ao longo da carreira para ajudar o elenco.

“Não chego para ser o salvador da pátria, mas para ser um cooperador. Chego como mais um guerreiro para dar a mão a esses caras e ajudar. O que depender de mim, vou estar sempre à disposição”, declarou.

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Willian defendeu o Sport entre 2014 e 2015, em seu primeiro empréstimo após deixar o Fluminense. Apesar de ter disputado apenas dez partidas, o volante afirmou que a experiência teve peso importante na formação da carreira.

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Segundo ele, o contato com um estilo de jogo diferente daquele encontrado no futebol carioca contribuiu para sua evolução.

“Quando cheguei ao Sport, encontrei outra realidade, um jogo mais reativo e de transição. O Sport me preparou para tudo o que vivi depois. Sou muito grato por tudo o que aprendi aqui”, afirmou.

O jogador também citou a importância do trabalho com Eduardo Baptista durante a primeira passagem.

“Taticamente, ele me ajudou muito. Não joguei tanto, mas não é apenas sobre jogar. O dia a dia com ele e com os atletas me ensinou muito.”

Com contrato até dezembro de 2027, Willian afirmou que o período do vínculo não altera a responsabilidade do jogador.

Para o volante, a cobrança está relacionada à dimensão do clube e ao número de torcedores representados dentro de campo.

“A responsabilidade sempre será grande, não pelos anos de contrato, mas pela instituição e pelo peso da camisa. A gente carrega milhares de pessoas durante os 90 minutos”, disse.

Willian também reconheceu a pressão gerada pela sequência de resultados e pela presença do Sport na Segunda Divisão.

“Em clube grande, a cobrança sempre existe. Ainda mais no Sport, que tem como propósito estar no topo e na elite. Quando a vitória não vem, a pressão acaba sendo normal.”

Murilo pode atuar como primeiro ou segundo volante

Aos 20 anos, Murilo chega por empréstimo do Cruzeiro e vestirá a camisa 15. O jovem destacou a versatilidade como uma das principais características.

Formado como primeiro volante, ele também atuou mais avançado durante a participação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo Sub-20.

“Na base, cresci como camisa 5, mas joguei o Mundial Sub-20 como 8, mais de saída. Posso atuar mais fixo, protegendo a frente da área, ou nas transições, avançando mais. Onde o treinador precisar, estarei disponível”, explicou.

Murilo também afirmou que a forma como foi tratado pelo Sport pesou na decisão de aceitar o projeto.

“O Sport mostrou que acredita em mim e me valorizou. Isso reforça ainda mais o desejo de entregar o meu melhor e crescer dentro do clube.”

Nos primeiros dias no CT José de Andrade Médicis, Murilo disse ter encontrado um grupo unido e comprometido com o acesso.

“O dia a dia é muito bom. É um grupo qualificado, trabalhador e que me recebeu muito bem. Chego para fortalecer, me entregar ao máximo e estar sempre à disposição do treinador.”

Willian Oliveira e Murilo passam a ampliar as opções de Gilmar Dal Pozzo para o meio-campo na sequência da Série B.

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Thiago Wagner

tsilva@jc.com.br

Coordenador de Esportes – TV e Digital do SJCC. Jornalista formado pela UFPE (2013), economista pela UFPE (2025) e aluno do MBA em Gestão de Negócios Digitais e Inteligência Artificial da USP/Esalq. Atua na cobertura esportiva desde 2011. No SJCC, trabalhou no Blog do Torcedor como estagiário, repórter e coordenador; foi editor-assistente de Esportes do JC e do Portal JCPE. Em 2015, concluiu o Curso Estado de Jornalismo, em parceria com a Universidade de Navarra, da Espanha.

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