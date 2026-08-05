Sport faz nova proposta por Tiquinho Soares e atacante fica perto de acerto

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Aos 35 anos e livre no mercado, atacante recebeu uma nova oferta do Leão, que agradou ao staff e aproximou as partes de um acordo; confira

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O Sport deu um passo importante para contratar o atacante Tiquinho Soares. Segundo apuração do repórter Walleys Santos, da Rádio Jornal, o clube apresentou uma nova proposta ao jogador, que agradou ao staff do atleta e deixou o acordo muito próximo de ser concretizado.

A primeira oferta rubro-negra não havia sido aceita pelos representantes do centroavante. Após novas conversas, o Sport melhorou as condições apresentadas, e a contraproposta passou a atender às expectativas do estafe. No momento, Tiquinho, de 35 anos, está livre no mercado.

Sport busca um centroavante para a sequência da temporada

A contratação de um camisa 9 tornou-se uma das prioridades da diretoria rubro-negra depois que Chico da Costa, que inicialmente estava envolvido na negociação que levou Zé Lucas ao Cruzeiro, decidiu não se transferir para a Ilha do Retiro.

Com isso, o Sport intensificou a procura por um atacante experiente para reforçar o setor ofensivo e voltou suas atenções para Tiquinho Soares.

Como foi a última temporada de Tiquinho Soares?

Em 2025, Tiquinho defendeu o Santos, onde disputou 40 partidas, marcou sete gols e distribuiu quatro assistências.

Já em 2026, o atacante foi emprestado ao Mirassol. Pelo clube paulista, entrou em campo em 10 jogos e balançou as redes uma vez. Sua última atuação aconteceu em maio, na derrota por 3 a 1 para o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro.

O melhor momento da carreira do centroavante aconteceu em 2023, quando foi um dos destaques do Botafogo. Naquele ano, disputou 52 partidas, marcou 29 gols e deu sete assistências.

Movimentações recentes do Sport no mercado

Nas últimas semanas, o Sport intensificou a reformulação do elenco.

Na quarta-feira (5), o clube anunciou a contratação do goleiro Brenno, de 27 anos, que estava livre no mercado após deixar o Fortaleza. Antes, o Leão também oficializou o retorno do volante Willian Oliveira, que assinou contrato até dezembro de 2027.

Já a tentativa de contratar o volante Zé Rafael não teve sucesso. O jogador recusou a proposta do Sport e optou por seguir buscando oportunidades em clubes da Série A ou no futebol europeu.

Agora, a prioridade da diretoria é concluir a negociação com Tiquinho Soares para reforçar o ataque na sequência da temporada.