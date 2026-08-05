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Sport encerra negociação com Tiquinho Soares e possui novo alvo

Aos 35 anos e livre no mercado, o centroavante não chegou a um acordo com o clube rubro-negro. O mesmo aconteceu com atacante Yan Sasse

Por Davi Saboya Publicado em 05/08/2026 às 23:29
Tiquinho Soares, atacante do Santos
Tiquinho Soares, atacante do Santos - Divulgação/Santos FC

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O Sport não possui mais interesse na contratação do atacante Tiquinho Soares. A informação foi divulgada pelo repórter Walleys Santos, da Rádio Jornal, na noite desta quarta-feira (5). A negociação até avançou, mas travou na cláusula do contrato de produtividade.

Outro nome que está descartado pelo Sport é o atacante Yan Sasse. Ele chegou até a ter a passagem emitida para desembarcar no Recife. No entanto, as tratativas foram encerradas sem um "final feliz" e o clube rubro-negro voltou ao mercado para procurar reforços para o ataque.

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A bola da vez é Galeano, de 26 anos. O atacante defende o Mirassol e o Sport já iniciou as conversas com o clube paulista. O time rubro-negro pretende contratar o jogador por empréstimo até o final da Série B do Campeonato Brasileiro.

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Contratado pelo Mirassol para a temporada de 2026, o atacante Galeano somou 22 partidas disputadas no ano, sendo titular em nove delas. Sem balançar as redes até o momento, o jogador teve suas atuações distribuídas entre as disputas da Copa Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Campeonato Paulista.

 
 
 
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Até o momento, o Sport oficializou cinco reforços nesta janela de transferências do meio da temporada: o lateral-direito Claudinho, o zagueiro Kayky Almeida, o volante Willian Oliveira, o meia Diego Hernández e o atacante Dudu Teodora.

A diretoria rubro-negra ainda pretende realizar mais cinco contratações: um zagueiro, um volante, um meia e dois atacantes, sendo um de lado de campo e um centroavante.

Oficializado pelo Sport

Nesta quarta-feira (5), o clube anunciou a contratação do goleiro Brenno, de 27 anos, que estava livre no mercado após deixar o Fortaleza. Antes, o Leão também oficializou o retorno do volante Willian Oliveira, que assinou contrato até dezembro de 2027.

Já a tentativa de contratar o volante Zé Rafael não teve sucesso. O mesmo desfecho teve a negociação com o atacante Guilherme Castilho.

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Davi Saboya

Twitter: @davisaboya

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

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