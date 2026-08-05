Sport anuncia contratação do goleiro Brenno até o fim de 2027
Ex-Fortaleza, goleiro de 27 anos chega para disputar posição com Thiago Couto e reforçar o elenco rubro-negro na sequência da temporada
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O Sport confirmou nesta quarta-feira (5) a contratação do goleiro Brenno, de 27 anos. Livre no mercado após encerrar sua passagem pelo Fortaleza, o jogador assinou vínculo com o Leão até dezembro de 2027 e já está à disposição da comissão técnica.
A chegada do novo reforço amplia a concorrência no gol rubro-negro. Brenno disputará posição com Thiago Couto, atual titular da equipe, além de suprir a saída de Halls, que deixou o elenco recentemente.
Revelado nas categorias de base do Desportivo Brasil e do Grêmio, o goleiro ganhou destaque no clube gaúcho antes de seguir para o Bari, da Itália. No currículo, também carrega a conquista da medalha de ouro com a Seleção Brasileira nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021.
Em suas primeiras palavras como atleta do Sport, Brenno destacou a tradição do clube e afirmou estar motivado para iniciar o novo desafio.
"É uma honra vestir a camisa do Sport, um clube de grande tradição no país e que merece estar nas melhores prateleiras do futebol nacional. Chego com disposição e ânimo para, junto com meus companheiros, brigar pela conquista dos objetivos traçados."
Bom desempenho recente
Mesmo sem terminar a temporada como titular absoluto do Fortaleza, Brenno teve números expressivos na Série A de 2025. Entre os goleiros com pelo menos dez partidas disputadas, esteve entre os destaques da competição em estatísticas defensivas.
O arqueiro foi o quinto com maior média de defesas por jogo (3,3), apareceu na sétima colocação entre os goleiros que mais evitaram gols em relação ao esperado (+4) e registrou a nona melhor taxa de defesas em finalizações no alvo, com 73%.
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Saída do Fortaleza
Brenno deixa o Fortaleza após duas temporadas no clube. Em 2026, participou de 18 partidas, mas perdeu espaço com a recuperação de João Ricardo, que retomou a condição de titular.
Com isso, o goleiro optou por buscar uma nova oportunidade na carreira e chega ao Sport para disputar espaço no elenco rubro-negro, que segue na briga pelos objetivos da temporada.