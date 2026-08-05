fechar
Sport | Notícia

Sport anuncia contratação do goleiro Brenno até o fim de 2027

Ex-Fortaleza, goleiro de 27 anos chega para disputar posição com Thiago Couto e reforçar o elenco rubro-negro na sequência da temporada

Por Lucas Valle Publicado em 05/08/2026 às 10:01
Brenno, novo goleiro do Sport
Brenno, novo goleiro do Sport - Paulo Paiva / Sport

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O Sport confirmou nesta quarta-feira (5) a contratação do goleiro Brenno, de 27 anos. Livre no mercado após encerrar sua passagem pelo Fortaleza, o jogador assinou vínculo com o Leão até dezembro de 2027 e já está à disposição da comissão técnica.

A chegada do novo reforço amplia a concorrência no gol rubro-negro. Brenno disputará posição com Thiago Couto, atual titular da equipe, além de suprir a saída de Halls, que deixou o elenco recentemente.

Revelado nas categorias de base do Desportivo Brasil e do Grêmio, o goleiro ganhou destaque no clube gaúcho antes de seguir para o Bari, da Itália. No currículo, também carrega a conquista da medalha de ouro com a Seleção Brasileira nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021.

Em suas primeiras palavras como atleta do Sport, Brenno destacou a tradição do clube e afirmou estar motivado para iniciar o novo desafio.

"É uma honra vestir a camisa do Sport, um clube de grande tradição no país e que merece estar nas melhores prateleiras do futebol nacional. Chego com disposição e ânimo para, junto com meus companheiros, brigar pela conquista dos objetivos traçados."

Bom desempenho recente

Mesmo sem terminar a temporada como titular absoluto do Fortaleza, Brenno teve números expressivos na Série A de 2025. Entre os goleiros com pelo menos dez partidas disputadas, esteve entre os destaques da competição em estatísticas defensivas.

O arqueiro foi o quinto com maior média de defesas por jogo (3,3), apareceu na sétima colocação entre os goleiros que mais evitaram gols em relação ao esperado (+4) e registrou a nona melhor taxa de defesas em finalizações no alvo, com 73%.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia Também

Saída do Fortaleza

Brenno deixa o Fortaleza após duas temporadas no clube. Em 2026, participou de 18 partidas, mas perdeu espaço com a recuperação de João Ricardo, que retomou a condição de titular.

Com isso, o goleiro optou por buscar uma nova oportunidade na carreira e chega ao Sport para disputar espaço no elenco rubro-negro, que segue na briga pelos objetivos da temporada.

Leia também

Pressionado por jejum, Sport deve ter meio-campo inédito contra o Vila Nova pela Série B
Mudanças

Pressionado por jejum, Sport deve ter meio-campo inédito contra o Vila Nova pela Série B
Willian Oliveira rejeita rótulo de salvador, e Murilo destaca versatilidade no Sport
Sport

Willian Oliveira rejeita rótulo de salvador, e Murilo destaca versatilidade no Sport

Compartilhe

Tags

Imagem de Lucas Valle

Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.