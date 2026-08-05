Pressionado por jejum, Sport deve ter meio-campo inédito contra o Vila Nova pela Série B
O técnico Gilmar Dal Pozzo ainda não conseguiu a primeira vitória sob o comando do clube rubro-negro na segunda passagem pela Ilha do Retiro
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Buscando reabilitar a equipe na competição e dar uma resposta imediata ao torcedor, o técnico Gilmar Dal Pozzo deve promover mudanças estruturais na formação do Sport para o próximo compromisso pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Leão visita o Vila Nova neste sábado (8), às 16h (de Brasília), no estádio OBA, em Goiânia, em duelo válido pela 21ª rodada do torneio nacional.
Para tentar reencontrar o caminho das vitórias, a comissão técnica rubro-negra testou uma nova linha de meio-campo durante os treinamentos.
Segundo informações do repórter Walleys Santos, da Rádio Jornal, a tendência é que o setor seja composto pelos volantes Zé Gabriel e pelo recém-contratado Willian Oliveira, acompanhados pelo meia Diego Hernández. A formação inédita busca dar mais consistência defensiva e maior dinâmica de criação à equipe.
A reformulação na equipe titular ocorre em meio a um momento delicado da temporada. O Sport não vence há nove rodadas consecutivas na Segunda Divisão, acumulando uma sequência incômoda de sete empates e duas derrotas. Na última apresentação, o Rubro-negro voltou a tropeçar em casa ao ceder o empate em 1 a 1 para o Cuiabá.
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O jejum de triunfos cobrou seu preço na tabela de classificação. Atualmente, o Leão ocupa a 10ª colocação, somando 29 pontos. Apesar da oscilação, o clube pernambucano segue próximo do bloco de cima, figurando a apenas quatro pontos do Novorizontino, que ocupa o 6º lugar e abre o G-6 da competição.