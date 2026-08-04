Zé Rafael recusa Sport, que mantém busca por volante e outras posições
Jogador prefere permanecer na Série A ou atuar no futebol europeu; diretoria trabalha simultaneamente por reforços para o meio-campo e o ataque
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O volante Zé Rafael recusou a proposta apresentada pelo Sport. Segundo apuração do repórter Leonardo Boris, da Rádio Jornal, o jogador prefere continuar em uma equipe da Série A ou seguir para o futebol europeu.
O jogador era um dos nomes avaliados pelo Leão para reforçar o meio-campo após a venda de Zé Lucas ao Cruzeiro. As partes chegaram a negociar, mas não houve acordo para a transferência à Ilha do Retiro.
Para o setor, o técnico Gilmar Dal Pozzo conta atualmente com Zé Gabriel, Pedro Martins, Murilo, recém-chegado do Cruzeiro, e Yago Felipe. Willian Oliveira, anunciado nesta janela, também passa a integrar as opções da equipe.
Apesar da negativa de Zé Rafael, o Sport mantém a busca por reforços. O diretor de futebol Leonardo Cruz afirmou que o clube não concentra os esforços em apenas uma posição e tenta avançar simultaneamente em diferentes negociações.
“Estamos trabalhando em várias frentes. Sabemos das necessidades do clube, das dificuldades que temos e da saída de Zé Lucas. Sabemos da necessidade de um meia e de um extremo”, declarou.
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Segundo o dirigente, o planejamento também leva em consideração outras carências identificadas no elenco durante a disputa da Série B.
“Não existe isso de trabalhar apenas pelo meia, pelo atacante ou pelo extremo. Estamos atuando de forma conjunta para tentar resolver simultaneamente todas as posições em que precisamos avançar”, explicou.
Nesta janela, o Sport já anunciou o zagueiro Kayky Almeida, o lateral-direito Claudinho, os volantes Murilo e Willian Oliveira, o meia-atacante Diego Hernández e o atacante Dudu Teodora.