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Sport | Notícia

Zé Rafael recusa Sport, que mantém busca por volante e outras posições

Jogador prefere permanecer na Série A ou atuar no futebol europeu; diretoria trabalha simultaneamente por reforços para o meio-campo e o ataque

Por Thiago Wagner Publicado em 04/08/2026 às 19:39
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Imagem de Zé Rafael - Raul Baretta / Santos

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O volante Zé Rafael recusou a proposta apresentada pelo Sport. Segundo apuração do repórter Leonardo Boris, da Rádio Jornal, o jogador prefere continuar em uma equipe da Série A ou seguir para o futebol europeu.

O jogador era um dos nomes avaliados pelo Leão para reforçar o meio-campo após a venda de Zé Lucas ao Cruzeiro. As partes chegaram a negociar, mas não houve acordo para a transferência à Ilha do Retiro.

Para o setor, o técnico Gilmar Dal Pozzo conta atualmente com Zé Gabriel, Pedro Martins, Murilo, recém-chegado do Cruzeiro, e Yago Felipe. Willian Oliveira, anunciado nesta janela, também passa a integrar as opções da equipe.

Apesar da negativa de Zé Rafael, o Sport mantém a busca por reforços. O diretor de futebol Leonardo Cruz afirmou que o clube não concentra os esforços em apenas uma posição e tenta avançar simultaneamente em diferentes negociações.

“Estamos trabalhando em várias frentes. Sabemos das necessidades do clube, das dificuldades que temos e da saída de Zé Lucas. Sabemos da necessidade de um meia e de um extremo”, declarou.

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Segundo o dirigente, o planejamento também leva em consideração outras carências identificadas no elenco durante a disputa da Série B.

“Não existe isso de trabalhar apenas pelo meia, pelo atacante ou pelo extremo. Estamos atuando de forma conjunta para tentar resolver simultaneamente todas as posições em que precisamos avançar”, explicou.

Nesta janela, o Sport já anunciou o zagueiro Kayky Almeida, o lateral-direito Claudinho, os volantes Murilo e Willian Oliveira, o meia-atacante Diego Hernández e o atacante Dudu Teodora.

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Thiago Wagner

tsilva@jc.com.br

Coordenador de Esportes – TV e Digital do SJCC. Jornalista formado pela UFPE (2013), economista pela UFPE (2025) e aluno do MBA em Gestão de Negócios Digitais e Inteligência Artificial da USP/Esalq. Atua na cobertura esportiva desde 2011. No SJCC, trabalhou no Blog do Torcedor como estagiário, repórter e coordenador; foi editor-assistente de Esportes do JC e do Portal JCPE. Em 2015, concluiu o Curso Estado de Jornalismo, em parceria com a Universidade de Navarra, da Espanha.

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