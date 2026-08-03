Fábio Matheus passará por cirurgia no tornozelo e deve desfalcar Sport até o fim da Série B

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Volante rubro-negro sofreu lesão na sindesmose tibiofibular durante a partida contra o Operário-PR e será operado nesta terça-feira

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O volante Fábio Matheus passará por uma cirurgia no tornozelo esquerdo nesta terça-feira (4). De acordo com o Sport, o prazo estimado de recuperação varia entre dez e 12 semanas. Ou seja, ele possivelmente está fora da Série B deste ano. A Segundona encerra na primeira quinzena de novembro, com os playoffs ocorrendo nos dois fins de semanas seguintes.

O jogador sofreu um trauma torcional de alta intensidade durante a partida contra o Operário-PR, no dia 18 de julho, após a queda de um adversário sobre a sua perna.

Os exames de ressonância magnética e tomografia computadorizada confirmaram uma lesão no complexo da sindesmose tibiofibular, conhecida como entorse alta do tornozelo.

Segundo o departamento médico rubro-negro, o procedimento cirúrgico foi indicado para restabelecer a estabilidade anatômica do tornozelo.

A intervenção também busca evitar uma possível frouxidão ligamentar residual, problema que poderia provocar dores crônicas e alterações biomecânicas no atleta.

A cirurgia será conduzida pelo especialista Romero Nery, no Real Hospital Português, no Recife.

O Sport informou que apresentará uma atualização sobre o prazo de recuperação após a realização do procedimento. Inicialmente, porém, a expectativa é de que Fábio Matheus permaneça afastado por um período entre dois meses e meio e três meses.